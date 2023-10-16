Свитолина умилила фото с маленькой дочерью в ее первый день рождения

Дочь Светолиной отмечает первый день рождения

Бывшая третья ракетка мира посвятила дочери трогательный пост.

"Пусть твой день будет наполнен смехом, радостью и большим количеством тортов. Ты приносишь столько счастья в нашу жизнь, и мы благодарны за каждый миг с тобой. Это любовь всей нашей жизни, счастья и бесконечные приключения. . Мы любим тебя больше, чем можно передать словами. С днем рождения, наш драгоценный ангел", - написала Элина.

Элина Свитолина с дочерью (фото: instagram.com/elisvitolina)

Муж Светолиной Гаэль также тронул теплыми словами о своей наследнице.

"Мое сердце переполнено эмоциями. Каждый миг, проведенный с тобой, напоминает мне о том, как мне повезло, что ты есть. Твоя улыбка, твой смех и даже твои слезы добавили неповторимый колорит в мою повседневную жизнь. Ты действительно озарила и изменила мой мир .Тебе, мой маленький драгоценный камень, я желаю всего возможного счастья и всех чудес, которые может предложить жизнь. С первым днем рождения, моя маленькая принцесса", - написал Монфис.

Муж Светолиной с дочерью (фото: instagram.com/elisvitolina)

К слову, пара начала встречаться в 2019 году, а в июле 2021 года Элина и Гаэль поженились.

В октябре 2022 года у звездных супругов родилась дочь Скай.