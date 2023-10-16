Свитолина умилила фото с маленькой дочерью в ее первый день рождения
Мировые звезды тенниса Элина Свитолина и Гаэль Монфис отпраздновали первый день рождения своей дочери Скай. Спортсменка поделилась фотографиями малышки.
Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram украинской теннисистки.
Дочь Светолиной отмечает первый день рождения
Бывшая третья ракетка мира посвятила дочери трогательный пост.
"Пусть твой день будет наполнен смехом, радостью и большим количеством тортов. Ты приносишь столько счастья в нашу жизнь, и мы благодарны за каждый миг с тобой. Это любовь всей нашей жизни, счастья и бесконечные приключения. . Мы любим тебя больше, чем можно передать словами. С днем рождения, наш драгоценный ангел", - написала Элина.
Элина Свитолина с дочерью (фото: instagram.com/elisvitolina)
Муж Светолиной Гаэль также тронул теплыми словами о своей наследнице.
"Мое сердце переполнено эмоциями. Каждый миг, проведенный с тобой, напоминает мне о том, как мне повезло, что ты есть. Твоя улыбка, твой смех и даже твои слезы добавили неповторимый колорит в мою повседневную жизнь. Ты действительно озарила и изменила мой мир .Тебе, мой маленький драгоценный камень, я желаю всего возможного счастья и всех чудес, которые может предложить жизнь. С первым днем рождения, моя маленькая принцесса", - написал Монфис.
Муж Светолиной с дочерью (фото: instagram.com/elisvitolina)
К слову, пара начала встречаться в 2019 году, а в июле 2021 года Элина и Гаэль поженились.
В октябре 2022 года у звездных супругов родилась дочь Скай.
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