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Свитолина умилила фото с маленькой дочерью в ее первый день рождения

Понедельник 16 октября 2023 21:40
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Свитолина умилила фото с маленькой дочерью в ее первый день рождения Элина Светолина с мужем и дочерью (фото: instagram.com/elisvitolina)
Автор: Иванна Пашкевич

Мировые звезды тенниса Элина Свитолина и Гаэль Монфис отпраздновали первый день рождения своей дочери Скай. Спортсменка поделилась фотографиями малышки.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram украинской теннисистки.

Дочь Светолиной отмечает первый день рождения

Бывшая третья ракетка мира посвятила дочери трогательный пост.

"Пусть твой день будет наполнен смехом, радостью и большим количеством тортов. Ты приносишь столько счастья в нашу жизнь, и мы благодарны за каждый миг с тобой. Это любовь всей нашей жизни, счастья и бесконечные приключения. . Мы любим тебя больше, чем можно передать словами. С днем рождения, наш драгоценный ангел", - написала Элина.

Свитолина умилила фото с маленькой дочерью в ее первый день рожденияСвитолина умилила фото с маленькой дочерью в ее первый день рождения

Элина Свитолина с дочерью (фото: instagram.com/elisvitolina)

Муж Светолиной Гаэль также тронул теплыми словами о своей наследнице.

"Мое сердце переполнено эмоциями. Каждый миг, проведенный с тобой, напоминает мне о том, как мне повезло, что ты есть. Твоя улыбка, твой смех и даже твои слезы добавили неповторимый колорит в мою повседневную жизнь. Ты действительно озарила и изменила мой мир .Тебе, мой маленький драгоценный камень, я желаю всего возможного счастья и всех чудес, которые может предложить жизнь. С первым днем рождения, моя маленькая принцесса", - написал Монфис.

Свитолина умилила фото с маленькой дочерью в ее первый день рожденияСвитолина умилила фото с маленькой дочерью в ее первый день рождения

Муж Светолиной с дочерью (фото: instagram.com/elisvitolina)

К слову, пара начала встречаться в 2019 году, а в июле 2021 года Элина и Гаэль поженились.

В октябре 2022 года у звездных супругов родилась дочь Скай.

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Также Скрипка рассказал, за что над его детьми издевались в школе.

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Элина Свитолина звезды шоу-бизнеса