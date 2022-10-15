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Украинская защитница "Жанна Д'Арк" вышла замуж прямо на передовой: смотрите трогательные фото

Пара молодоженов расписал генерал ВСУ (фото: instagram.com/emerald.evgeniya)
Автор: Юлия Гаюк

Военная Евгения Эмеральд, известная как "Жанна Д'Арк", вышла замуж прямо на передовой в День защитников и защитниц Украины.

Трогательными фотографиями по свадьбе она поделилась в своем Instagram.

Мужчиной Евгении стал военный и тезка Евгений Стипанюк. Пара познакомилась на войне, поэтому символично, что молодожены вступили в брак именно 14 октября - в День защитников и защитниц Украины.

"Сегодня я стала официально женой военного. Это произошло на передовой и нас расписал Генерал ВСУ. Более идеальной свадьбы я и представить не могла!", - написала Евгения под снимками.

Свадьба "Жанны Д'Арк" на передовой (фото: instagram.com/emerald.evgeniya)

Кстати, для жениха Евгения это была не только свадьба, но и День рождения. Поэтому, пишет Эмеральд, теперь он точно никогда не забудет дату своей свадьбы.

Свадьба "Жанны Д"Арк" на передовой (фото: instagram.com/emerald.evgeniya)

Свадьбу сыграли на передовой в Харьковской области, потому среди приглашенных гостей только военные. "Эххх. Именно так. Скромно, быстро, среди военных. Такие завербовали снайпершу", - шутит в сообщении военная.

Свадьба "Жанны Д'Арк" на передовой (фото: instagram.com/emerald.evgeniya)

Кстати, раньше мы подробно рассказывали историю снайперши "Жанны Д'Арк".

Мы также рассказали, сколько пар поженилось в Украине 14 октября.

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