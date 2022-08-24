Обличчя героїв: хто боронить Незалежність України просто зараз

За будь-якими досягненнями стоять люди. Незалежність - також це досягнення, але просякнуте кров’ю.

Сьогодні кордони нашої держави боронять десятки тисяч хлопців і дівчат, і тому Styler відкриває обличчя деяких Героїв, завдяки кому перш за все Україна лишається незалежною.

Валерій Залужний

З 2014 року Валерій Залужний був учасником бойових дій на Донбасі. Офіцери, з яким служив нинішній Головнокомандувач Збройних Сил України, називають його "одним із найвідкритіших генералів, який розуміє солдатів".

Цікаво, що саме завдяки Залужному українські військові так вправно використовують "Байрактари" та "Джавеліни". У 2021 році він командував навчанням ЗСУ під Рівним, де й вивчали використання новітнього озброєння.

В одному з інтерв’ю військовий розповів, що після робочого дня любить відпочити головою в Instagram, переглядаючи відео з котиками.

Валерій Залужний (фото: facebook.com/CinCAFU)

"Ластівка" на ім’я Марія

Тендітна бойова пташка служить в лавах ЗСУ разом із чоловіком як бойовий медик. У своєму Instagram дівчина публікує фото з передової, показуючи реалії Донбасу, де зараз перебуває.

Бойова пташка (фото: instagram.com/accidental_moon_genious)

В одному з дописів Марія розповідає історію сімейного життя на війні:

"Поїсти зранку ми не встигли: обстріли тривали вже декілька годин, а вилізти взяти консерви не вдавалось. Тож, дочекавшись невеликої "перерви", чоловік пішов розігрівати консерви. То був веганський суп з соєвим м’ясом.

Хвилин 10 спокою, як раптом мені прилітає в метрах 30 зі сторони голови. Земля вздригнулась, брусвер посипався на одяг та волосся, поміж кронами дерев засвистіли уламки, а в повітрі запахло порохом. І тут ще один прильот, ближче до місця, де знаходився Бейкер (позивний чоловіка - ред.)

Я прокричала позивний чоловіка, на серці відлягло, коли на "Бейкер! Чотири П’ять…" почулось "Ноль!". У той день кцпи підпалили нам посадку, а снаряд ліг поряд з чоловіком в метрах 5-10. Благо, він встиг заскочити в окоп, не зловивши жодного уламку, але отримав легку контузію. І приніс найсмачніший суп у моєму житті. Пам’ятаю, спитала, чого він не кинув усе, не прибіг ховатися від обстрілів. А Бейкер подивився на мене ласкаво, відповідаючи: "Ну а як я міг його залишити? Ти ж суп хотіла".

Бойова пташка (фото: instagram.com/accidental_moon_genious)

Руслан "Рембо"

Чоловік служив добровольцем у Маріупольському гарнізоні, де й отримав позивний за вправну стрілецьку майстерність. Окрім того, побратими "Рембо" відзначають, що військовий ніколи не кидав на полі бою тих, хто потребує допомоги.

Руслан "Рембо" (фото: t.me/zhinky_zi_stali)

В одному з боїв Руслан втратив частину ноги. Це сталося саме тоді, коли гарнізон уже не мав знеболювальних. Тому ампутувати пошкоджену частину ноги довелося "по живому". Як справжній Рембо, боєць спокійно спостерігав за процесом і навіть просив робити світлини.

Уже понад місяць як Руслан повернувся з полону додому та вперше за 5 місяців повернувся до боксу.

Євгенія "Жанна д’Арк" Емеральд

Євгенія - снайперка в полку "Сафарі". Її покійний тато все життя був переконаним у неминучості війни з Росією, маленькій Жені дарував форму та зброю.

Євгенія Емеральд у дитинстві (фото: instagram.com/emerald.evgeniya)

У 2014 році у військкоматі офіцерці відмовили, адже її доньці не виповнилося й двох років. Проте в 2022-му Євгенія не зволікала ні секунди. 23 лютого вона закупила їжі та бензину стільки, щоб 30 людей могли прожити півроку. А за місяць до повномасштабної війни жінка придбала ящик патронів для всіх видів зброї.

В інтерв’ю журналу ELLE захисниця каже, що війна зробила її жорстокою.

"Раніше люди на мені "їздили", я ніколи не відмовляла людям. Зараз я інша. Я ухвалюю рішення жорстко й дуже чітко. Мої друзі кажуть, що в мене навіть погляд змінився. Я стала набагато серйозніша, почала контролювати свої емоції й не піддаватися їм", - розповіла Євгенія.

Євгенія Емеральд (фото: instagram.com/emerald.evgeniya)

Павло "Гітарист" Прижегодський

27-річний Павло родом із Закарпаття. Значну частину життя чоловік займався волонтерством, але з початком повномасштабного вторгнення вирішив взяти до рук зброю. Сьогодні він служить на Донеччині в складі 68 окремої єгерської бригади як аеророзвідник.

У те, що повномасштабна війна буде Павло не сумнівався, однак не уявляв таких поворотів, як наступ на Київ. Проте так само чоловік не сумнівається і в нашій перемозі.

Павло Прижегодський (фото: facebook.com/przhegodsky)

В інтерв’ю РБК-Україна військовий сказав, що "2022-й - це рік дорослішання нації через дуже важкий шлях".

"Навіть коли перестануть стріляти, ми будемо ще дуже багато років продовжувати цю війну відбудовою, на культурному, інформаційному фронтах. Російська Федерація - це як двоголова курка, якій відрубали ті голови, а вона бігає по подвір’ю, по інерції щось робить, але рано чи пізно впаде і ніколи не буде жити. Ми вже перемогли, ми вже сталися як держава, чого дуже не хотіла Росія", - говорить Павло.

Павло Прижегодський (фото: facebook.com/przhegodsky)

Маргарита "Афіна" Рівчаченко

До повномасштабної війни дівчина була журналістом, але новими робочими інструментами стали джгути та ножиці, адже Маргарита стала парамедиком.

Маргарита Рівчаченко (фото: instagram.com/ritarivchachenko)

На 11 день повномасштабної війни військова написала допис про власні зміни за цей період.

"За 11 днів війни я схудла. Хоч і нормально їм, намагаюсь їсти солодке та пити каву. Я майже не посміхаюся. Лише істерично сміюся. Я ношу багато важкого, але не відчуваю цього. Мої м’язи стали сильнішими. По всьому тілу синці. Але це найменша моя проблема. Я навчилась спати під сирени. І знаєте - навіть висипаюсь. Я використовую багато матів. Так швидше інформація доходить. Всі ці речі впливають на зовнішній вигляд. Сподіваюсь, скоро закінчиться війна і я стану такою як була", - розповіла дівчина.

Наразі Маргарита повернулася до своєї довоєнної стихії та працює у сфері зв’язків збройних сил з громадськістю в прес-центрі на Харківщині.

Маргарита Рівчаченко (фото: instagram.com/ritarivchachenko)

Варто додати, що список героїв і героїнь України поповнюється чи не щохвилини. Ми вдячні кожному та кожній за вашу мужність і відвагу.

З Днем Незалежності, українці! Разом переможемо!