Украинская урбанистка рассказала, какие трудности могут возникать во время послевоенного восстановления

Почему непосредственно украинцы должны участвовать в восстановлении

По словам Евгении, украинцы должны выбирать, какими хотят видеть свои города после победы, ведь именно им там жить. Международные партнеры оказывают помощь, но необходимо помнить, что в большинстве своем у них нет опыта работы в Украине.

Для того чтобы отстроить украинские города, нужно понимать украинский контекст. Поэтому важно привлекать местных архитекторов в проекты по восстановлению городов.

Разрушеные здания в Изюме в Харьковской области (фото: Виталий Носач, РБК-Украина)

Евгения утверждает, что чем выше уровень экспертизы у участника процесса, тем ниже вероятность того, что его мнение примут во внимание. Это касается необходимости привлечения местных архитекторов, лучше осведомленных в контексте своего города.

Например, в 2022 году харьковское архитектурное сообщество объединилось и сейчас активно участвует в процессах восстановления. Такая вовлеченность экспертов отличает процессы в Харькове и Николаеве. Кроме того, жителей последнего больше информируют о ходе восстановления.

Какие профессии понадобятся для восстановления Украины

Восстановление городов будет происходить на разных уровнях, поэтому Украине понадобятся специалисты разных планок.

Среди архитектурных профессий, на которые будет спрос, такие:

продуктовый дизайнер

дизайнер интерьера

городской планировщик

архитектор

ландшафтный архитектор

региональный планировщик

пространственный планировщик

Каждый представитель специальности будет привлечен на своем участке работы (область, город, жилье и т.п.) и сотрудничать с соответствующими учреждениями (правительство, горсовет, владельцы домов и т.п.).

Разрушение в Николаеве и окрестных селах (фото: Виталий Носач, РБК-Украина)

Отличия в восстановлении Харькова и Николаева

В первую очередь разница заключается в разрушениях. По предварительным оценкам, в Николаеве разрушены около 900 многоэтажек, в Харькове - 4500. Такая разница наблюдается во всех единицах социальной инфраструктуры.

Есть и отличия в акцентах текущего восстановления: они зависят от характера разрушений в городах. К примеру, в Николаеве большее внимание уделяют восстановлению критической инфраструктуры, в частности водоснабжающей, а в Харькове - восстановлению жилья.

Эксперт также отметила, что, несмотря на региональные особенности, восстановление в обоих городах имеет основные общие черты. Важно то, что там параллельно происходит и планирование глобального восстановления, и текущие ремонтные работы, поскольку они необходимы для жизни городов сегодня.

Также в обоих городах проводили опрос среди жителей, чтобы они могли поделиться с городским советом собственными идеями по восстановлению.