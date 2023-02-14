RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Украинская урбанистка рассказала, какие трудности могут возникать во время послевоенного восстановления

Как будут отстраивать Украину (фото: Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Юлия Гаюк

С начала полномасштабного вторжения население Харькова и Николаева уменьшилось почти вдвое. В связи с этим возникает вызов - необходимо определить, какими хотят видеть эти города люди, которые будут жить у них после войны.

Об этом рассказала украинская урбанистка Евгения Дулько во время лекции на YouTube-канале "Stem Fem".

Почему непосредственно украинцы должны участвовать в восстановлении

По словам Евгении, украинцы должны выбирать, какими хотят видеть свои города после победы, ведь именно им там жить. Международные партнеры оказывают помощь, но необходимо помнить, что в большинстве своем у них нет опыта работы в Украине.

Для того чтобы отстроить украинские города, нужно понимать украинский контекст. Поэтому важно привлекать местных архитекторов в проекты по восстановлению городов.

Разрушеные здания в Изюме в Харьковской области (фото: Виталий Носач, РБК-Украина)

Евгения утверждает, что чем выше уровень экспертизы у участника процесса, тем ниже вероятность того, что его мнение примут во внимание. Это касается необходимости привлечения местных архитекторов, лучше осведомленных в контексте своего города.

Например, в 2022 году харьковское архитектурное сообщество объединилось и сейчас активно участвует в процессах восстановления. Такая вовлеченность экспертов отличает процессы в Харькове и Николаеве. Кроме того, жителей последнего больше информируют о ходе восстановления.

Какие профессии понадобятся для восстановления Украины

Восстановление городов будет происходить на разных уровнях, поэтому Украине понадобятся специалисты разных планок.

Среди архитектурных профессий, на которые будет спрос, такие:

  • продуктовый дизайнер
  • дизайнер интерьера
  • городской планировщик
  • архитектор
  • ландшафтный архитектор
  • региональный планировщик
  • пространственный планировщик

Каждый представитель специальности будет привлечен на своем участке работы (область, город, жилье и т.п.) и сотрудничать с соответствующими учреждениями (правительство, горсовет, владельцы домов и т.п.).

Разрушение в Николаеве и окрестных селах (фото: Виталий Носач, РБК-Украина)

Отличия в восстановлении Харькова и Николаева

В первую очередь разница заключается в разрушениях. По предварительным оценкам, в Николаеве разрушены около 900 многоэтажек, в Харькове - 4500. Такая разница наблюдается во всех единицах социальной инфраструктуры.

Есть и отличия в акцентах текущего восстановления: они зависят от характера разрушений в городах. К примеру, в Николаеве большее внимание уделяют восстановлению критической инфраструктуры, в частности водоснабжающей, а в Харькове - восстановлению жилья.

Эксперт также отметила, что, несмотря на региональные особенности, восстановление в обоих городах имеет основные общие черты. Важно то, что там параллельно происходит и планирование глобального восстановления, и текущие ремонтные работы, поскольку они необходимы для жизни городов сегодня.

Также в обоих городах проводили опрос среди жителей, чтобы они могли поделиться с городским советом собственными идеями по восстановлению.

Ранее мы рассказывали, как изменятся города Украины после победы, по мнению разных экспертов.

Смотрите также видео, как возродились после оккупации Буча и Ирпень.

Читайте РБК-Украина в Google News
Николаевхарков