ua ru
Пн, 17 октября News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Возрождаются, как феникс. Впечатляющее видео восстановления Ирпеня и Бучи

Новина українською →
Украина, Понедельник 17 октября 2022 14:10
Возрождаются, как феникс. Впечатляющее видео восстановления Ирпеня и Бучи Как восстанавливают разрушенные россиянами города (коллаж: Styler)
Автор: Юлия Гаюк

Освобожденные от российской оккупации, Ирпень и Буча продолжают свое восстановление. В сети опубликовали видео "до" и "после" ремонтных работ.

Удивительное видео впечатлило пользователей социальных сетей.

Как отстроили города?

Сначала на видео показывают фотографии разрушенных зданий в деоккупированных городах. Дыры в стенах и воронки на асфальте от снарядов четко указывают, что это последствия вражеских обстрелов.

Далее в кадре появляются те же дома и помещения, но уже отстроенные. Сравнение вида "до" и "после" просто поражает.

Реакция сети на видео

В комментариях к публикации в Twitter можно найти слова поддержки и восхищения нашей нацией от иностранцев.

"Невероятно, никогда такого не видел. Восстановление после войны - да, но чтобы во время! Слава Украине!" - пишут они.

Возрождаются, как феникс. Впечатляющее видео восстановления Ирпеня и Бучи

Возрождаются, как феникс. Впечатляющее видео восстановления Ирпеня и БучиВозрождаются, как феникс. Впечатляющее видео восстановления Ирпеня и Бучи

Украинцы же ожидают подобных видео из Мариуполя и других разрушенных городов, а еще напоминают о жизнях людей, которых уже больше не вернуть.

Возрождаются, как феникс. Впечатляющее видео восстановления Ирпеня и Бучи

Возрождаются, как феникс. Впечатляющее видео восстановления Ирпеня и Бучи

А еще шутят над тем, как россияне перекрутят восстановление Бучи и Ирпеня на свой пропагандистский манер.

Возрождаются, как феникс. Впечатляющее видео восстановления Ирпеня и Бучи

Раньше мы рассказывали о том, что в дом украинского телеведущего попал вражеский дрон.

Читайте также о том, как переселенцам повторно оформить выплаты.

Читайте РБК-Украина в Google News
Буча инфраструктура Ирпень