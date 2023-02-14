Українська урбаністка розповіла, які труднощі виникатимуть під час післявоєнної відбудови

Чому безпосередньо українці повинні брати участь у відбудові

За словами Євгенії, українці повинні обирати, якими хочуть бачити свої міста після перемоги, адже саме їм там жити. Міжнародні партнери надають допомогу, але необхідно пам'ятати, що здебільшого вони не мають досвід роботи в Україні.

Для того, щоб відбудувати українські міста, потрібно розуміти український контекст. Тому також важливо залучати місцевих архітекторів у проєкти з відновлення міст.

Зруйновані будівлі в Ізюмі в Харківській області (фото: Віталій Носач, РБК-Україна)

Євгенія стверджує, що чим вищий рівень експертизи в учасника процесу, тим нижча ймовірність, що його думку візьмуть до уваги. Це стосується необхідності залучення місцевих архітекторів, які краще обізнані в контексті свого міста.

Наприклад, у 2022 році харківська архітектурна спільнота об'єдналася та зараз бере активну участь в процесах відбудови. Така залученість експертів відрізняє процеси в Харкові та Миколаєві. З іншого боку, мешканців останнього більше інформують про хід відновлення.

Які професії знадобляться для відбудови України

Відбудова міст буде відбуватися на різних рівнях, тож Україні знадобляться фахівці різних планок.

Серед архітектурних професій, на які буде попит, такі:

продуктовий дизайнер

дизайнер інтер'єру

міський планувальник

архітектор

ландшафтний архітектор

регіональний планувальник

просторовий планувальник

Кожен представник спеціальності буде залучений на своїй ділянці роботи (область, місто, житло тощо) та буде співпрацювати з відповідними установами (уряд, міськрада, власники будинків тощо).

Руйнування в Миколаєві та навколишніх селах (фото: Віталій Носач, РБК-Україна)

Відмінності у відновленні Харкова та Миколаєва

Насамперед різниця полягає в руйнуваннях. За попередніми оцінками, у Миколаєві зруйновано близько 900 багатоповерхівок, у Харкові - 4500. Така різниця спостерігається в усіх одиницях соціальної інфраструктури.

Є й відмінності в акцентах поточної відбудови: вони залежать від характеру руйнувань у містах. Наприклад, у Миколаєві більшу увагу приділяють відновленню критичної інфраструктури, зокрема водопостачальної, а в Харкові - відновленню житла.

Експертка також зазначила, що попри регіональні особливості, відбудова в обох містах має основні спільні риси. Важливим є те, що там паралельно відбувається і планування глобального відновлення, і поточні ремонтні роботи, оскільки вони необхідні для життя міст сьогодні.

Також в обох містах проводили опитування серед жителів, щоб вони могли поділитися з міською радою власними ідеями щодо відбудови.