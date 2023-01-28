Как изменятся города Украины после победы: прогнозы экспертов

Сейчас Украина переживает не самые простые времена, однако после них наше государство, очевидно, ожидает начало чего-то нового и фантастического. Наше сознание меняется прямо в этот период времени, и эти изменения будут отражаться в окружении.

Умный менеджмент

После победы восстановления и реформирования потребуют многие сферы одновременно, однако всеми этими процессами нужно будет управлять. Именно в этот момент навыки разумного менеджмента станут актуальными как никогда.

Академик Украинской академии наук Петр Калита убежден, что не существует стран слаборазвитых, только плохо управляемые. Ведь ничего не делается без предварительного принятия управленческих решений.

"Из этого можно сделать вывод: комплекс проблем Украины - это результат несвоевременных и несогласованных решений, которые внедрялись, или нет, на разных организационных уровнях в течение последних 30 лет", - говорит эксперт.

В то же время процветание Украины должно базироваться на осознанном использовании мировой практики в сфере менеджмента.

Руководителям Украины важно обратить внимание на новые тенденции менеджмента страны (фото: Виталий Носач / РБК-Украина)

Продовольственная безопасность

Директор БФ "МХП - Громаді" Татьяна Волочай рассказывает, что даже во время войны фермеры показали отличные результаты, однако самим зерном не удастся обеспечить продовольственную безопасность.

"Поэтому нужно стимулировать переработку сырья и налаживание альтернативных логистических путей. Чтобы это эффективно воплотить в жизнь, общины нуждаются в менеджерах, которые будут привлекать инвестиции и заводить бизнесы", - объясняет она.

Ответственность бизнеса

Не секрет, что в Украине достаточно неплохо развиваются малые и средние бизнесы. Именно они продолжили стабильную работу экономики посредством уплаты налогов.

По словам директора Департамента корпоративной социальной ответственности Павла Мороза, одним из факторов успешного послевоенного обновления Украины станет социально-ответственный бизнес.

"Ведь львиную долю социальных инвестиций в критическую инфраструктуру привносит местный бизнес: через официальное трудоустройство, начисление и уплату налогов, цивилизованные земельные отношения. Насколько руководство общества будет способствовать инвестированию, настолько быстро пойдет процесс восстановления с учетом прожитого опыта", - размышляет он.

В 2022 году украинский бизнес уплатил 99,4% налогов (фото: Виталий Носач / РБК-Украина)

Адаптация военных

Изменения должны отражаться на общей инфраструктуре городов: пандусы в магазинах и аптеках, инклюзивные детские площадки, школы и садики. Причем инклюзивны не только для детей, но и для родителей.

"Раньше это делали, потому что "так надо", но в будущем это будет перерастать в комфортное пространство для всех, как минимум, из благодарности военным за возможность жить в этом будущем", - объясняет Мороз.

Ведь должна быть полная экосистема, которая будет учитывать дорогу к работе, остановки, продуманную парковку, развитость социальной инфраструктуры (бюветы, магазины, пекарни, кафе, парикмахерские), наличие альтернативных источников обеспечения энергии.

Влияние Европы и США

Сейчас страны Запада и США мощно поддерживают Украину оружием, гуманитарной помощью и финансированием. Материальная поддержка должна продолжиться и во время послевоенного обновления.

Адвокат Александр Таламанчук убежден, что крупные финансовые инвестиции в Украину могут укрепить влияние Европы и США. А еще породить деление интересов во власти.

В период войны Украине удалось успешно развить международные связи (фото: Виталий Носач, РБК-Украина)

"Новые группы влияния, которые остаются в Украине, непременно воспользуются возможностью, чтобы начать перераспределение активов. Важно учитывать, что все финансовые поступления будут тщательно контролировать международные и европейские институты и организации, поэтому им потребуется эффективная инфраструктура влияния на украинские власти", - рассказывает специалист. .

По словам адвоката, по крайней мере, в период восстановления страны влияние международных и в частности европейских партнеров на украинские власти во многих вопросах будет решающим.

Архитектура и восстановление

По словам Татьяны Волочай, определенную часть опыта будем перенимать мы, а другую - у нас.

"Украинские города станут весомой и мощной площадкой для восстановления. Какие здесь будут вызовы: вовлеченность международных экспертов и грантов, которые нужно будет правильно освоить и использовать. От взаимодействия ОО, БФ, бизнеса и местных властей будет зависеть, как будет идти жизнь общества", - говорит она.

Если это все не учесть, то на местах модульных домиков так и не появится полноценное современное жилье. Кроме того, архитектура должна учитывать моменты безопасного расположения и проектирования.

Особое внимание послевоенному восстановлению нужно уделить развитию городов (фото: Виталий Носач, РБК-Украина)

От бумаг к действиям

У Украины много подписанных меморандумов и договоров о сотрудничестве. С изменением обстоятельств могут измениться и условия работы этих документов. Однако нашей стране следует перейти от декларативного планирования и написания "стратегий в стол" к прикладным вещам.

К примеру, знаковым было подписание меморандума между Ирпенем и испанской Герникой. Герника тоже в свое время пострадала от массированных бомбардировок, но смогла восстановиться. Поэтому этот опыт, как на инфраструктурном, социальном, так и ментальном уровне, будет полезен Ирпеню.