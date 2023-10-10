ua en ru
Вт, 10 октября News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Ястремская не смогла пройти 16-летнюю россиянку на старте Hong Kong Open

Гонконг, Вторник 10 октября 2023 14:57
UA EN RU
Ястремская не смогла пройти 16-летнюю россиянку на старте Hong Kong Open Фото: Даяна Ястремская не смогла отправить соперницу вслед за кораблем (Getty Images)
Автор: Антон Федорцив

Украинка Даяна Ястремская потерпела поражение от российской теннисистки Мирры Андреевой в первом круге турнира в Гонконге.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат поединка.

Prudential Hong Kong Tennis Open, женщины, 1-й раунд

Андреева – Ястремская – 2:0 (6:4, 6:3)

Оппонентки начали на равных. И Андреева, и Ястремская поставили на точность своих подач. По такому сценарию цифры на табло дошли до 4:4. Но в девятом гейме россиянка смогла оформить брейк. Этот пункт оказался решающим.

Во второй партии украинская теннисистка попыталась перехватить инициативу. С брейком Ястремская смогла создать небольшой гандикап (2:0). Впрочем, Андреева не смутилась и быстро овладела ситуацией. Она сразу ответила обратным брейком и сумела выровнять положение.

Юная россиянка дальше развила свой успех. Андреева еще дважды набрала очки на подачах украинки и закрыла сет за 42 минуты. Матчбол она реализовала с первой попытки. Это поражение от российской теннисистки для Ястремской уже второе в этом году.

В следующем круге Андреева встретится с победительницей противостояния белоруски Азаренко и канадки Фернандес. Бывшая первая ракетка мира из Беларуси выйдет на корт 10 октября. В Гонконге она получила первый номер посева.

К слову, накануне Цуренко уверенно обыграла россиянку Шнайдер в 1/16 финала Zhengzhou Open.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Даяна Ястремская Теннис
NEWS
Украинских пилотов включат в "первую волну" обучения на F-16 в Румынии, - Зеленский
Украинских пилотов включат в "первую волну" обучения на F-16 в Румынии, - Зеленский
DAILY
Убедит ли Россия Иран передать ей баллистические ракеты и сможет ли украинская ПВО их сбивать
Юлия Акимовакорреспондент РБК-Украина Убедит ли Россия Иран передать ей баллистические ракеты и сможет ли украинская ПВО их сбивать