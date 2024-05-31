Украинская модель подает в суд на организаторов Каннского кинофестиваля: детали скандала

Детали скандала

Сава столкнулась с таким же грубым поведением охраны, как и Массиэль Таверас и Келли Роуленд ранее.

Сотрудница фестиваля снова пыталась силой затащить модель внутрь, не позволяя ей вернуться к папарацци.

"Я пыталась убежать оттуда. Я спустилась вниз и начала убегать по лестнице, потому что это был путь назад [выход]. Она пыталась затолкать меня внутрь, чтобы никто не видел, что она со мной делает. Затем она выгнала меня через заднюю дверь", - рассказала модель.

Девушка призналась, что была сильно напугана. По ее словам, такое "нападение" причинило ей как физическую, так и психологическую боль.

Сава подала в суд на Каннский кинофестиваль, требуя от организаторов 100 тысяч евро в качестве моральной компенсации.