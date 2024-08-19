Над Украиной - "Осетровая" Луна. Невероятные фото редкого явления

19 августа над Украиной взошла "Голубая" или "Осетровая" Луна. Это редкое астрономическое явление, которое можно увидеть раз в несколько лет.

"Осетровая" Луна над Украиной (фото: facebook.com/lutsk.rayon)

Что известно о Суперполнолунии 19 августа

Это явление имеет несколько названий. Например: Суперполнолуние, Суперлуние, "Голубая" Луна, или "Осетровая" Луна.

Мария Бурмака показала "Осетровую" Луну (фото: facebook.com/maria.burmaka)

В этом году Суперлуние стало доступным для наблюдателей в Украине в понедельник, 19 августа, в 20:23 по киевскому времени. Видимость 99,98%. Спутник подошел к нашей планете на расстояние 370 437 км.

"Осетровая" Луна (фото: facebook.com/shahnoza.muminova)

Полная Луна в августе 2024 года - это нечто особенное, потому что это одновременно и первое Суперлуние года, и сезонная Голубая Луна.

Следующая "Осетровая" Луна наступит лишь в 2037 году.

"Осетровая" Луна 19 августа над Украиной (фото: facebook.com/lutsk.rayon)

Суперлуние над Украиной (фото: Facebook.com / Євгеній Поночевний)

Что такое Суперлуние

Суперлуние - это полнолуние в момент максимального или почти максимального (в пределах 90%) сближения Луны с Землей (Луна движется вокруг Земли по эллиптической орбите, когда достигает ближайшей к планете точки, которую называют перигеем, она кажется большей, чем обычно).

Суперлуние (фото: Суспільне Новини/Александр Магула)

Во время Суперлуния наш естественный спутник выглядит больше и ярче, чем в обычные Полнолуния.

Сильная энергетика Полнолуния этого года продлится до 20 августа.

"Осетровая" Луна над Днепром (фото: РБК-Украина)

Почему Луна "Голубая" или "Осетровая"?

Название "Голубая" Луна происходит от английской идиомы "Once in a Blue Moon". Выражение переводится как "Однажды при Голубой Луне". Его употребляют, когда говорят о происшедшем очень редко, или вообще никогда.

"Голубая" Луна (фото: facebook.com/groups/poh2015)

А название "Осетровая" Луна появилось благодаря американским индейцам. Именно в этот период года в Больших озерах США начиналось лучшее время для ловли осетра.

Поскольку этот месяц был очень важным для обеспечения пищей племен, они и дали ему такое название.