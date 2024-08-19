Над Украиной - "Осетровая" Луна. Невероятные фото редкого явления
19 августа над Украиной взошла "Голубая" или "Осетровая" Луна. Это редкое астрономическое явление, которое можно увидеть раз в несколько лет.
РБК-Украина (проект Styler) собрало для вас красивые фото Суперлуния.
"Осетровая" Луна над Украиной (фото: facebook.com/lutsk.rayon)
Что известно о Суперполнолунии 19 августа
Это явление имеет несколько названий. Например: Суперполнолуние, Суперлуние, "Голубая" Луна, или "Осетровая" Луна.
Мария Бурмака показала "Осетровую" Луну (фото: facebook.com/maria.burmaka)
В этом году Суперлуние стало доступным для наблюдателей в Украине в понедельник, 19 августа, в 20:23 по киевскому времени. Видимость 99,98%. Спутник подошел к нашей планете на расстояние 370 437 км.
"Осетровая" Луна (фото: facebook.com/shahnoza.muminova)
Полная Луна в августе 2024 года - это нечто особенное, потому что это одновременно и первое Суперлуние года, и сезонная Голубая Луна.
Следующая "Осетровая" Луна наступит лишь в 2037 году.
"Осетровая" Луна 19 августа над Украиной (фото: facebook.com/lutsk.rayon)
Суперлуние над Украиной (фото: Facebook.com / Євгеній Поночевний)
Что такое Суперлуние
Суперлуние - это полнолуние в момент максимального или почти максимального (в пределах 90%) сближения Луны с Землей (Луна движется вокруг Земли по эллиптической орбите, когда достигает ближайшей к планете точки, которую называют перигеем, она кажется большей, чем обычно).
Суперлуние (фото: Суспільне Новини/Александр Магула)
Во время Суперлуния наш естественный спутник выглядит больше и ярче, чем в обычные Полнолуния.
Сильная энергетика Полнолуния этого года продлится до 20 августа.
"Осетровая" Луна над Днепром (фото: РБК-Украина)
Почему Луна "Голубая" или "Осетровая"?
Название "Голубая" Луна происходит от английской идиомы "Once in a Blue Moon". Выражение переводится как "Однажды при Голубой Луне". Его употребляют, когда говорят о происшедшем очень редко, или вообще никогда.
"Голубая" Луна (фото: facebook.com/groups/poh2015)
А название "Осетровая" Луна появилось благодаря американским индейцам. Именно в этот период года в Больших озерах США начиналось лучшее время для ловли осетра.
Поскольку этот месяц был очень важным для обеспечения пищей племен, они и дали ему такое название.
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