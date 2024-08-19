Над Україною - "Осетровий" Місяць. Неймовірні фото рідкісного явища
19 серпня над Україною зійшов "Блакитний" або "Осетровий" Місяць. Це рідкісне астрономічне явище, яке можна побачити раз на кілька років.
РБК-Україна (проект Styler) зібрало для вас красиві фото Супермісяця.
"Осетровий" Місяць над Україною (фото: facebook.com/lutsk.rayon)
Що відомо про Суперповню 19 серпня
Це явище має кілька назв. Наприклад: Суперповня, Супермісяць, "Блакитний" Місяць, або "Осетровий" Місяць.
Марія Бурмака показала "Осетровий" Місяць (фото: facebook.com/maria.burmaka)
Цьогоріч Суперповня стала доступна для спостерігачів в Україні у понеділок, 19 серпня, о 20:23 за київським часом. Видимість 99,98%. Супутник підійшов до нашої планети на відстань 370 437 км.
"Осетровий" Місяць (фото: facebook.com/shahnoza.muminova)
Повний Місяць у серпні 2024 року - це щось особливе, тому що це водночас і перший Супермісяць року, і сезонний Блакитний Місяць.
Наступний "Осетровий" Місяць настане лише у 2037 році.
"Осетровий" Місяць 19 серпня над Україною (фото: facebook.com/lutsk.rayon)
Супермісяць над Україною (фото: Facebook.com / Євгеній Поночевний)
Що таке Супермісяць
Супермісяць - це повня в момент максимального або майже максимального (в межах 90%) зближення Місяця із Землею (Місяць рухається навколо Землі по еліптичній орбіті, коли досягає найближчої до планети точки, яку називають перигеєм, він здається більшим, ніж зазвичай).
Супермісяць (фото: Суспільне Новини/Олександр Магула)
Під час Супермісяця наш природний супутник виглядає більше і яскравіше, ніж у звичайні повні.
Сильна енергетика цьогорічної Повні триватиме до 20 серпня.
"Осетровий" Місяць над Дніпром (фото: РБК-Україна)
Чому Місяць "Блакитний" чи "Осетровий"?
Назва "Блакитний" Місяць походить від англійської ідіоми "Once in a Blue Moon". Вислів перекладається як "Одного разу за Блакитного Місяця". Його вживають, коли говорять про подію, яка трапляється дуже рідко, або взагалі ніколи.
"Блакитний" Місяць (фото: facebook.com/groups/poh2015)
А назвою "Осетровий" Місяць завдячує американським індіанцям. Саме в цей період року в Великих озерах США починався найкращий час для лову осетрів.
Оскільки цей місяць був вкрай важливим для забезпечення їжею племен, вони і дали йому таку назву.
Раніше ми розповідали, який ритуал на Повний місяць принесе щастя.