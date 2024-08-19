Над Україною - "Осетровий" Місяць. Неймовірні фото рідкісного явища

19 серпня над Україною зійшов "Блакитний" або "Осетровий" Місяць. Це рідкісне астрономічне явище, яке можна побачити раз на кілька років.

"Осетровий" Місяць над Україною (фото: facebook.com/lutsk.rayon)

Що відомо про Суперповню 19 серпня

Це явище має кілька назв. Наприклад: Суперповня, Супермісяць, "Блакитний" Місяць, або "Осетровий" Місяць.

Марія Бурмака показала "Осетровий" Місяць (фото: facebook.com/maria.burmaka)

Цьогоріч Суперповня стала доступна для спостерігачів в Україні у понеділок, 19 серпня, о 20:23 за київським часом. Видимість 99,98%. Супутник підійшов до нашої планети на відстань 370 437 км.

"Осетровий" Місяць (фото: facebook.com/shahnoza.muminova)

Повний Місяць у серпні 2024 року - це щось особливе, тому що це водночас і перший Супермісяць року, і сезонний Блакитний Місяць.

Наступний "Осетровий" Місяць настане лише у 2037 році.

"Осетровий" Місяць 19 серпня над Україною (фото: facebook.com/lutsk.rayon)

Супермісяць над Україною (фото: Facebook.com / Євгеній Поночевний)

Що таке Супермісяць

Супермісяць - це повня в момент максимального або майже максимального (в межах 90%) зближення Місяця із Землею (Місяць рухається навколо Землі по еліптичній орбіті, коли досягає найближчої до планети точки, яку називають перигеєм, він здається більшим, ніж зазвичай).

Супермісяць (фото: Суспільне Новини/Олександр Магула)

Під час Супермісяця наш природний супутник виглядає більше і яскравіше, ніж у звичайні повні.

Сильна енергетика цьогорічної Повні триватиме до 20 серпня.

"Осетровий" Місяць над Дніпром (фото: РБК-Україна)

Чому Місяць "Блакитний" чи "Осетровий"?

Назва "Блакитний" Місяць походить від англійської ідіоми "Once in a Blue Moon". Вислів перекладається як "Одного разу за Блакитного Місяця". Його вживають, коли говорять про подію, яка трапляється дуже рідко, або взагалі ніколи.

"Блакитний" Місяць (фото: facebook.com/groups/poh2015)

А назвою "Осетровий" Місяць завдячує американським індіанцям. Саме в цей період року в Великих озерах США починався найкращий час для лову осетрів.

Оскільки цей місяць був вкрай важливим для забезпечення їжею племен, вони і дали йому таку назву.