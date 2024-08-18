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Все мечты сбудутся благодаря этому ритуалу на Полнолуние. Астролог раскрыла секретный метод

Воскресенье 18 августа 2024 17:08
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Все мечты сбудутся благодаря этому ритуалу на Полнолуние. Астролог раскрыла секретный метод Ритуал на Полную Луну (иллюстрация: freepik.com)
Автор: Полина Иваненко
Эксперт: Лия Лагуз

Уже 19 августа наступает Полнолуние. И это событие, как рассказала астролог Лия Лагуз, может помочь осуществить наши желания.

Эксклюзивно для РБК-Украина (проект Styler) она рассекретила мощный ритуал на счастье.

Ритуал на Полнолуние - как открыть Космическую Дверь

По словам Лагуз, энергию Полной Луны можно использовать для достижения желаемого. Для этого нужно кое-что сделать, но ничего тяжелого в этом нет.

Для начала астролог советует создать собственное космическое пространство. Просто выберите тихое место, где вы сможете сосредоточиться. Зажгите свечи, рядом с собой разложите кристаллы (аметист или кварц), они помогут усилить энергию.

Далее нужно делать следующее:

  • медитация - сядьте удобно, закройте глаза и сосредоточьтесь на своем дыхании
  • представьте, как лунный свет наполняет вас энергией, помогающей очищению и трансформации
  • запишите свои желания на бумаге
  • формулируйте их в настоящем времени, как будто они уже сбылись
  • начните визуализировать желаемое
  • закройте глаза и представьте, как ваши мечты становятся реальностью, верьте в то, что вы способны добиться всего, чего хотите
  • завершите ритуал - поблагодарите Вселенную за поддержку.

Затем не выбрасывайте лист. Сохраняйте записанные желания в своем личном пространстве или спрячьте их под подушкой.

"Этот ритуал поможет вам использовать энергию Полнолуния для достижения гармонии и осуществления своих мечтаний. Пусть это Полнолуние принесет вам вдохновение и новые возможности!" - резюмировала астролог.

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Полнолуние в августе - точное время (иллюстрация: freepik.com)

Когда наступит Полнолуние

Луна перейдет в эту фазу 19 августа, в 21:25 по киевскому времени. Это будет последнее Полнолуние лета 2024.

"В этот период многие люди испытают тягу к новым знаниям и нестандартным решениям. Время, когда старые ограничения и страхи могут быть оставлены в прошлом, открывая путь для свежих идей и возможностей", - пояснила Лагуз.

Полнолуние даст уникальную возможность, отмечает астролог. Вы можете просмотреть свои жизненные приоритеты и определить новые цели. Более того, в это время вы можете найти ответы на вопросы, которые уже давно вас беспокоили.

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