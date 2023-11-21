В Украине усовершенствовали порядок выплат для переселенцев. Их ждет много нововведений
Кабинет министров Украины сегодня, 21 ноября, внес изменения в ряд правительственных постановлений относительно учета переселенцев и выплат им госпомощи.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство по реинтеграции временно оккупированных территорий Украины.
Что конкретно изменится для переселенцев
- Переселенцы, которые некоторое время проживали за границей, могут обращаться за назначением выплат через 15 рабочих дней после возвращения в Украину. Это касается тех, кто оформляет выплаты впервые;
- В случае повторного перемещения в результате обязательной эвакуации после 1 августа 2023 года лица, которые ранее получали выплаты, смогут получать помощь в течение еще 6 месяцев. Но при условии их включения в списки эвакуированных, которые утверждаются областными военными администрациями. А в случае эвакуации с помощью волонтеров или самостоятельно необходимо сообщить ОВА;
- ВПЛ будут получать выплаты 3 месяца после даты завершения боевых действий (возможных боевых действий) или временной оккупации в населенных пунктах, из которых они переместились. Ранее выплаты прекращались на следующий месяц.
Переселенцев хотят подтолкнуть к поиску работы
В Минреинтеграции сообщают, что неработающее лицо трудоспособного возраста при отсутствии уважительных причин в течение 3 месяцев со дня назначения выплат ВПЛ должно поспособствовать своей занятости.
В частности, путем трудоустройства, регистрации в качестве физического лица - предпринимателя, подачи заявления для получения гранта на бизнес/ваучера на обучение и тому подобное. Или получить статус безработного, зарегистрировавшись в центре занятости.
Также Постановление регулирует вопрос оформления справки о постановке на учет ВПЛ.
Выплаты ВПЛ
Из государственного бюджета выплачивается ежемесячная компенсация на проживание в размере 3 тысячи гривен лицам с инвалидностью и детям и 2 тысячи гривен для всех других внутренних переселенцев.
Согласно решению правительства, с 1 августа выплаты для ВПЛ назначаются всего на шесть месяцев.
Помощь может быть назначена семье еще на один шестимесячный период, если в семье есть:
- дети с инвалидностью,
- лица, ухаживающие за лицом с инвалидностью,
- лица пенсионного возраста,
- имеющих троих и более детей в возрасте до 18 лет
- несовершеннолетним и малолетним детям, прибывшим без сопровождения законного представителя,
- если совокупный доход на одного члена семьи не превышает 4 прожиточных минимумов.
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