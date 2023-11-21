В Украине усовершенствовали порядок выплат для переселенцев. Их ждет много нововведений

Кабинет министров Украины сегодня, 21 ноября, внес изменения в ряд правительственных постановлений относительно учета переселенцев и выплат им госпомощи.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство по реинтеграции временно оккупированных территорий Украины.

Что конкретно изменится для переселенцев

Переселенцы, которые некоторое время проживали за границей, могут обращаться за назначением выплат через 15 рабочих дней после возвращения в Украину. Это касается тех, кто оформляет выплаты впервые;

В случае повторного перемещения в результате обязательной эвакуации после 1 августа 2023 года лица, которые ранее получали выплаты, смогут получать помощь в течение еще 6 месяцев. Но при условии их включения в списки эвакуированных, которые утверждаются областными военными администрациями. А в случае эвакуации с помощью волонтеров или самостоятельно необходимо сообщить ОВА;

ВПЛ будут получать выплаты 3 месяца после даты завершения боевых действий (возможных боевых действий) или временной оккупации в населенных пунктах, из которых они переместились. Ранее выплаты прекращались на следующий месяц.

Переселенцев хотят подтолкнуть к поиску работы

В Минреинтеграции сообщают, что неработающее лицо трудоспособного возраста при отсутствии уважительных причин в течение 3 месяцев со дня назначения выплат ВПЛ должно поспособствовать своей занятости.

В частности, путем трудоустройства, регистрации в качестве физического лица - предпринимателя, подачи заявления для получения гранта на бизнес/ваучера на обучение и тому подобное. Или получить статус безработного, зарегистрировавшись в центре занятости.

Также Постановление регулирует вопрос оформления справки о постановке на учет ВПЛ.

Выплаты ВПЛ

Из государственного бюджета выплачивается ежемесячная компенсация на проживание в размере 3 тысячи гривен лицам с инвалидностью и детям и 2 тысячи гривен для всех других внутренних переселенцев.

Согласно решению правительства, с 1 августа выплаты для ВПЛ назначаются всего на шесть месяцев.

Помощь может быть назначена семье еще на один шестимесячный период, если в семье есть: