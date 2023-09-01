Украинкам начнут выплачивать новую помощь. Как подать заявку
Украинки, которые пострадали от войны или потеряли родных на фронте, могут получить финансовую помощь от благотворителей. Выплаты предоставляются женщинам, пострадавшим от агрессии РФ, начиная с 2014 года.
Об этом пишут на сайте благотворительного фонда "Мама моя".
Кому именно оказывают помощь
Финансовая помощь предусмотрена для женщин:
- жилье которых было повреждено или уничтожено из-за войны
- мужчины и/или дети и/или родители которых проходят службу в ВСУ, силах территориальной обороны и добровольных группировках в зоне проведения боевых действий
- мужчины и/или дети которых погибли на территории активных боевых действий
- мужчины и/или дети и/или родители которых объявлены умершими или признаны без вести пропавшими в результате войны
Как получить финансовую помощь
Украинкам, которые принадлежат к упомянутым категориям, нужно заполнить заявку по ссылке и указать следующую информацию:
- свой e-mail
- имеете ли вы гражданство Украины
- имеете ли карточку ПриватБанка
- контактный номер телефона
- ссылку на вашу страницу в Facebook, Instagram и/или Linkedin (при наличии)
- где вы проживаете сейчас (Украина, временно оккупированная территория, Польша и т. д.)
- имеете ли возможность получить посылку через курьерскую службу
- фамилия и имя
- адрес регистрации места жительства
- индивидуальный налоговый номер
- есть ли у вас дети, если да - укажите их возраст
- информацию о вашем семейном партнере
- информацию о работе и жилье
- есть ли у вас на содержании другие люди
- добавьте свою фотографию или себя с детьми
- кратко опишите вашу историю
После обработки заявки и в случае положительного решения фонд свяжется с заявительницей и женщине выдадут платежную карту, на которой она сможет рассчитываться за определенный фондом перечень товаров. Обязательным условием получения помощи является согласие на обработку персональных данных.
На что можно и нельзя использовать помощь
Женщина обязана использовать карту исключительно для безналичных расчетов. С благотворительной карты нельзя снять наличные или приобрести товары, не предусмотренные перечнем фонда.
По условиям фонда, карту нельзя использовать для приобретения алкогольных напитков, сигарет или для оплаты участия в азартных играх.
Также женщина не может передавать банковскую карту, предоставленную фондом, другим лицам, а также сообщать информацию о паролях, кодах доступа, секретных кодах, СVV-кодах и т. д. этой банковской карточки третьим лицам.
После пользования картой женщина обязана предоставлять фонду информацию о факте целевого использования благотворительной помощи, предоставляя фонду копии чеков, выданных соответствующими заведениями торговли.
Раньше мы писали о том, как украинцам получить продуктовые наборы на месяц.
Читайте также о том, что некоторым украинцам раздадут по 18 тысяч гривен в месяц.