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Украинка заставила судей французского "Голоса. Дети" аплодировать стоя. Без казусов не обошлось

Вторник 20 августа 2024 07:40
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Украинка заставила судей французского "Голоса. Дети" аплодировать стоя. Без казусов не обошлось Украинка прошла слепое прослушивание французского Голоса. Дети (фото: скриншот с видео)
Автор: Иванна Пашкевич

15-летняя украинка поразила своим вокалом ведущих на шоу The Voice Kids 2024 France. Однако без казусов не обошлось.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт телеканала TFI+, на котором публикуют отрывки из проекта.

Как отмечается на сайте, девушку зовут Юлия. Она родилась в Мариуполе. Во Франции украинка уже полтора года.

"Спасаясь от бомбежек, она нашла спасение в пении", - говорится на сайте, доступ к которому недоступен с территории Украины.

Во время слепого прослушивания Юлия исполнила песню "History Repeating" Ширли Бесси. В результате все четыре кресла повернулись.

Украинка заставила судей французского &quot;Голоса. Дети&quot; аплодировать стоя. Без казусов не обошлось

Скриншот с видео

Особенно в восторге от голоса девушки была Лара Фабиан.

Она отметила, что стиль выступления участницы напоминает ей Бьорк или Кейт Буш, и добавила, что для нее будет честью видеть эту певицу в своей команде.

Однако, как часто бывает, за победой следует и предательство. Узнав, что девочка из Украины, Фабиан неожиданно начала напевать песню Буш - "Babooshka".

Кроме того, когда Юлия благодарила за комплименты, сказав: "Merci beaucoup!", Лара неожиданно ответила ей на русском: "Очень красиво!".

Этим она озадачила Юлю, которая уже начала благодарить, но внезапно прервала себя и тоже перешла на русский язык.

Недавно Верка Сердючка поскандалила с фанаткой прямо со сцены.

Также Дорофеева призналась, что пила перед концертом.

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