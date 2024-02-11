Украинка борется за право представлять Швецию на Евровидении 2024: что о ней известно

Украинка борется за право представлять Швецию на Евровидении

Так, на сцену музыкального конкурса Melodifestivalen уроженка Запорожья вышла с песней "When I'm Gone".

Мария Сур (фото: instagram.com/mariasurofficial)

В итоге она победила в полуфинале, получив 94 балла из 96 возможных, что позволило попасть в финал.

Отметим, что конкурс, определяющий представителя от страны на Евровидение, предусматривает три этапа. Во время них и решится, кто станет финалистом и конкурентом украинки.

Всего в отборе приняло участие 30 артистов. Имя победителя станет известным 9 марта в Стокгольме.

Краткая биография Марии Сур

Исполнительница популярна среди украинской аудитории благодаря участию в шоу "Голос країни-12".

Сначала она входила в команду Нади Дорофеевой, но затем перешла в команду Оли Поляковой.

Мария Сур (фото: instagram.com/mariasurofficial)

В начале большой войны Мария покинула Украину вместе с матерью и уехала в Швецию к своей тете, тогда как ее отец остался на родине.

Сама певица родом из Запорожья. После вторжения России она приняла участие в благотворительном концерте в Швеции, где было собрано восемь миллионов евро на помощь Украине.

Артистка уже боролась за право представлять Швецию на Евровидении.

В прошлом году Сур попала в финал конкурса, однако первое место досталось певице Loreen с песней "Tattoo". В итоге она победила еще и на Евровидении.