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Украинка борется за право представлять Швецию на Евровидении 2024: что о ней известно

Мария Сур (фото: instagram.com/mariasurofficial)
Автор: Иванна Пашкевич

Украинская певица Мария Сур приняла участие в шведском Нацотборе на Евровидение 2024. Участница "Голоса країни" стала победительницей второго полуфинала конкурса.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram-аккаунт артистки.

Украинка борется за право представлять Швецию на Евровидении

Так, на сцену музыкального конкурса Melodifestivalen уроженка Запорожья вышла с песней "When I'm Gone".

Мария Сур (фото: instagram.com/mariasurofficial)

В итоге она победила в полуфинале, получив 94 балла из 96 возможных, что позволило попасть в финал.

 

Отметим, что конкурс, определяющий представителя от страны на Евровидение, предусматривает три этапа. Во время них и решится, кто станет финалистом и конкурентом украинки.

Всего в отборе приняло участие 30 артистов. Имя победителя станет известным 9 марта в Стокгольме.

Краткая биография Марии Сур

Исполнительница популярна среди украинской аудитории благодаря участию в шоу "Голос країни-12".

Сначала она входила в команду Нади Дорофеевой, но затем перешла в команду Оли Поляковой.

Мария Сур (фото: instagram.com/mariasurofficial)

В начале большой войны Мария покинула Украину вместе с матерью и уехала в Швецию к своей тете, тогда как ее отец остался на родине.

Сама певица родом из Запорожья. После вторжения России она приняла участие в благотворительном концерте в Швеции, где было собрано восемь миллионов евро на помощь Украине.

Артистка уже боролась за право представлять Швецию на Евровидении.

В прошлом году Сур попала в финал конкурса, однако первое место досталось певице Loreen с песней "Tattoo". В итоге она победила еще и на Евровидении.

Недавно мы рассказывали, что Израиль на песенном конкурсе представит певица, которая жила в РФ и ездила в оккупированный Крым.

Также Мирошниченко признался, сколько заработал за участие в Нацотборе.

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