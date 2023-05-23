В Киеве после скандала отменили концерт Светланы Лободы

В Киеве отменили концерт Светланы Лободы, который был запланирован на 25 августа в Osocor Residence.

Об этом сообщили владельцы концертной площадки в Instagram.

Детали скандала с Лободой

Изначально певица Светлана Лобода, которая с 2014 года гастролировала в РФ, собиралась дать в Osocor Residence благотворительный концерт. Во время мероприятия планировали собрать средства на восстановление ЛОР-отделения детской больницы "Охматдет".

Но реакция украинцев после анонса выступления была очень бурной. Люди писали, что не верят певице, которая жила и пела в России с 2014 года. Также отмечали, что организаторы этого мероприятия пытаются отбелить репутацию артистки.

После скандала 23 мая организаторы концерта сообщили, что выступления артистки не будет, оно отменено. Деньги за билеты людям вернут.

Под этим постом появилось множество комментариев в поддержку этого решения.