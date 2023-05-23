В Киеве после скандала отменили концерт Светланы Лободы
В Киеве отменили концерт Светланы Лободы, который был запланирован на 25 августа в Osocor Residence.
Об этом сообщили владельцы концертной площадки в Instagram.
Детали скандала с Лободой
Изначально певица Светлана Лобода, которая с 2014 года гастролировала в РФ, собиралась дать в Osocor Residence благотворительный концерт. Во время мероприятия планировали собрать средства на восстановление ЛОР-отделения детской больницы "Охматдет".
Но реакция украинцев после анонса выступления была очень бурной. Люди писали, что не верят певице, которая жила и пела в России с 2014 года. Также отмечали, что организаторы этого мероприятия пытаются отбелить репутацию артистки.
После скандала 23 мая организаторы концерта сообщили, что выступления артистки не будет, оно отменено. Деньги за билеты людям вернут.
Под этим постом появилось множество комментариев в поддержку этого решения.
- Не перекладайте відповідальність. Ви ж знаєте, хто така Лобода і шо вона робила весь цей час.
- Єдине правильне рішення.
- Вам прикро, що не прокатило. Не прикривайте благодійністю те, що нею не є.
- Концерту лободи не буде не тільки 25/08 в Києві. Її в Україні взагалі ніколи не буде.
- Все правильно! Концертів лободи в Україні більше ніколи не буде. Спробувала один анонсувати — побачила народний гнів. Нехай більше і не планує ніколи їх.
Напомним, что скандал с Виктором Павликом из-за спецпропуска получил еще одно продолжение.