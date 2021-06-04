Житель Харкова побив рекорд зі сходжень на Еверест: було дуже складно

Харків'янин Валентин Сипавін побив рекорд зі сходжень на Еверест. Він став першим українцем, який відвідав пік цієї гори чотири рази. Цього разу Сипавін зібрав інтернаціональну команду і повів їх по відомому маршруту, але погана погода і складні умови ледь не завадили здійснити сходження.

Як розповів Валентин Сипавін, сходження на Еверест було складним. Команді заважала погода і їм довелося відокремитися від інших груп через пандемію коронавірусу.

"Команда крута, сезон складний був, COVID-19, погода не дуже хороша, але ми впоралися", - зазначив альпініст.

У його команді було чотири українці, одна дівчина з Білорусі та одна з Молдови. Вони майже 50 днів йшли до своєї мети. Львів'янин ігор повинен був вперше підкорити Джомолунгму, але на певній точці йому не вистачило кисню і довелося повернутися назад.

"І вже в ніч я пішов з двома шерпами, я був єдиний на горі. Але тут чисто фізично не знав, чи вистачить організму сил на півтора сходження, але вистачило, все нормально", - розповів Ігор.

У Львові за нього сильно переживала дружина Лариса. Було таке, що Ігор майже добу не виходив з нею на зв'язок. Він повернувся додому зі слідами ран на обличчі, і альпіністи це називають "поцілунком Джомолунгми" – сліди обмороження.

"Все пройшло відмінно. Так, досвід. Так, рішучість. Але! Весь результат - це результат команди! Ви тільки уявіть: 3 дівчини в команді на Еверест і один чоловік. Спочатку могло здатися, що Місія нездійсненна. Але очі бояться, а справа робиться. Так, досвіду в учасників було не надто багато. Але було головне-чисте і щире бажання", - написав Сипавін на своїй сторінці в Facebook.

Для команди альпіністів додалося ще одне складне випробування-COVID-19. Їм довелося відмежуватися від інших груп, щоб не заразитися. А все спілкування звели до листування в месенджерах.

Після сходження на Еверест Сипавін підкорив ще одну вершину - Лходзе (8516 м).