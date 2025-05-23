5 самых популярных украинских фильмов, которые смотрят в Европе и США

Украинское кино все чаще выходит на мировой уровень. И уже есть ленты, которые не просто получили награды, а о них действительно узнали в Европе и США.

РБК-Украина (проект Styler) собрало для вас 5 украинских фильмов, которые стали популярными не только в пределах страны, но и за рубежом.

"20 днів у Маріуполі"

Этот документальный фильм уже попал в историю, ведь получил "Оскар" в номинации "Лучший документальный полнометражный фильм". Его показывали в кинотеатрах многих стран. Кадры из окруженного Мариуполя облетели планету, а рассказ Мстислава Чернова стал эмоциональным щитом украинской правды во всем мире.

"Довбуш"

Исторический боевик о легендарном опришке не стал фестивальным любимцем, зато собрал немало кассу на фоне других украинских фильмов последних лет. Его видели в Польше, Чехии, Словакии, Литве, Эстонии, Канаде, а также на мероприятиях в США, в частности для украинской диаспоры. Более 20 стран купили права на показ, благодаря чему о ленте узнало очень много людей.

"Клондайк"

Режиссер Марина Эр Горбач показала трагедию Донбасса через личную историю женщины, живущей у границы с Россией в 2014 году. Глубокий и важный для истории фильм показывали во многих странах, а еще его разместили на многих платформах, среди которых Apple TV и Amazon.

"Памфір"

Мощная дебютная работа Дмитрия Сухолиткого-Собчука, премьера которой состоялась в программе Каннского кинофестиваля. Фильм попал в программы более 30 международных фестивалей, от Канады и Франции до Швейцарии, Польши, Германии и США. А сюжет мало кого оставляет равнодушным.

"Мої думки тихі"

Камерная, трогательная и местами гротескная лента, ставшая открытием для международной аудитории. Ее показывали в США и многих других европейских странах. Это простая, смешная и немного грустная история об отношениях между мамой и сыном, которая легко воспринимается и поэтому покоряет сердца.