Искусственный интеллект показал, как видит женщин из разных областей Украины (фото)

Искусственный интеллект словно заполонил все сферы нашей жизни и очень часто издает интересные вещи. Поэтому создается полное впечатление, что ИИ может абсолютно все.

А о том, как искусственный интеллект видит украинок из разных областей, показывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram-профиль креативщика Михаила Стадника.

Искусственный интеллект показал, как могут выглядеть украинки из разных областей

Война в Украине заполонила информационное пространство всего мира и неудивительно, что сейчас нашу страну рассматривают под разными углами. Даже искусственный интеллект не стал исключением и создал фотографии женщин из разных областей нашей страны.

Особенностью этих фотографий является то, что почти каждая из них показывает текущую ситуацию в стране - то есть войну, руины, темноту, дым. Все это очень ясно передает настроение каждого города. А именно:

Донецк

Харьков

Мариуполь

Киев

Одесса

Днепр

Львов

Макеевка

Кременчуг

Николаев

Полтава

Севастополь

Симферополь

Ровно

Сумы

Кропивницкий

Кривой рог

Луцк

Ивано-Франковск

Каменское

Чернигов

Херсон

Хмельницкий

Чернобыль

Черновцы

Винница

Запорожье

Житомир

Черкассы

Тернополь

Луганск

Горловка.

Следует сказать, что каждая женщина, изображенная на фото, разработавших искусственный интеллект, может напоминать актрис, певиц или вызывать определенные эмоции и ассоциации.

Такие творения ИИ достаточно интересны и позволяют украинцам и всему миру посмотреть на нас и наше население другими глазами.

ИИ показал, как видит женщин из разных областей Украины (фото: instagram.com/mihac2017)