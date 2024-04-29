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Украинка Ангелина Усанова победила на конкурсе Miss Eco International-2024 в Египте. Фото красавицы

Египет, Понедельник 29 апреля 2024 12:35
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Украинка Ангелина Усанова победила на конкурсе Miss Eco International-2024 в Египте. Фото красавицы Ангелина Усанова победила на конкурсе Miss Eco International-2024 в Египте (коллаж РБК-Украина)
Автор: Людмила Жукова

Украинка Ангелина Усанова стала победительницей конкурса красоты в Египте Miss Eco International-2024.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram украинской красавицы.

Что известно о победе украинки

Украинская певица Ангелина Усанова, участница конкурса "Мисс Украина Вселенная 2023", одержала победу 28 апреля на конкурсе красоты в Каире.

Этот конкурс, известный как Miss Eco International-2024, имеет главную цель привлечь внимание к проблемам экологии и призвать людей бережно относиться к окружающей среде.

Это значительное достижение для 26-летней певицы, которая уже получила признание на национальном и международном уровнях.

Отметим, что победительница станет послом доброй воли ООН по экологии и окружающей среде.

Кстати, кроме главной награды украинка получила 1-е место в номинации Miss Eco Best Resort Wear за лучший пляжный лук и 3-е место в конкурсе экокостюмов в наряде "Мир в огне".

Украинка также вошла в первую пятерку в конкурсе национальных костюмов в платье "Феникс", что символизирует Украину, которая возродится из пепла на все беды.

Фото Ангелины Усановой

Предлагаем вам посмотреть на волшебные фото украинской красавицы и победительницы конкурса в Египте.

Украинка Ангелина Усанова победила на конкурсе Miss Eco International-2024 в Египте. Фото красавицыУкраинка Ангелина Усанова победила на конкурсе Miss Eco International-2024 в Египте. Фото красавицыУкраинка Ангелина Усанова победила на конкурсе Miss Eco International-2024 в Египте. Фото красавицыУкраинка Ангелина Усанова победила на конкурсе Miss Eco International-2024 в Египте. Фото красавицыУкраинка Ангелина Усанова победила на конкурсе Miss Eco International-2024 в Египте. Фото красавицыУкраинка Ангелина Усанова победила на конкурсе Miss Eco International-2024 в Египте. Фото красавицыУкраинка Ангелина Усанова победила на конкурсе Miss Eco International-2024 в Египте. Фото красавицыУкраинка Ангелина Усанова победила на конкурсе Miss Eco International-2024 в Египте. Фото красавицыУкраинка Ангелина Усанова победила на конкурсе Miss Eco International-2024 в Египте. Фото красавицыУкраинка Ангелина Усанова победила на конкурсе Miss Eco International-2024 в Египте. Фото красавицыУкраинка Ангелина Усанова победила на конкурсе Miss Eco International-2024 в Египте. Фото красавицыУкраинка Ангелина Усанова победила на конкурсе Miss Eco International-2024 в Египте. Фото красавицыАнгелина Усанова победила на конкурсе Miss Eco International-2024 в Египте (instagram.com/usanova.life) Украинка Ангелина Усанова победила на конкурсе Miss Eco International-2024 в Египте. Фото красавицыУкраинка Ангелина Усанова победила на конкурсе Miss Eco International-2024 в Египте. Фото красавицы

Ранее мы рассказывали, чтоАнгелина Усанова показала невероятное платье из отходов Miss Eco International 2024.

Также напомним, в каком наряде Ангелина Усанова прибыла в Египет.

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