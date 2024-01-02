В Украине вырастут минимальные выплаты: кому и сколько добавят

В Украине с 1 января повысили размер минимального прожиточного минимума, зарплаты и минимальные пенсии. Прибавка ожидается в среднем от 260 до 360 гривен.

Какие выплаты будут повышены и на какую сумму, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на закон о Госбюджете.

Минимальная зарплата и прожиточный минимум

Минимальная зарплата с 01 января 2024 составит 7 100 грн (+400 грн), а с 01 апреля - 8 000 грн (+900 грн).

Что касается прожиточного минимума, то с 01 января он будет составлять:

одно лицо (используется для расчетов различных выплат) - 2 920 грн (+331 грн)

детей до 6 лет - 2 563 грн (+291 грн)

детей от 6 до 18 лет - 3 196 грн (+363 грн)

трудоспособных – 3 028 грн (+344 грн)

нетрудоспособных (пенсионеры, инвалиды) - 2 361 грн (+268 грн).

Размер минимальной зарплаты в почасовом окладе с 1 января вырастет до 42,6 грн, с 1 апреля – до 48 грн.

Пенсии

С 01 января 2024 года ожидается рост минимальной пенсии. Выплаты возрастут с 2093 грн до 2361 грн. Максимальная пенсия повысится с 20 930 грн до 23 610 грн.

Оформить выход на пенсию по возрасту в 60 лет смогут люди со стажем 31 год, в 63 года - со стажем 21–31 год, в 65 лет - 15–21 год. В случае нехватки в 65 лет минимального страхового стажа человек не имеет права на пенсию по возрасту и будет получать социальную помощь от государства, то есть 2361 грн.

Также с 01 марта запланирована индексация всех пенсий. Но этого может не произойти, если у Украины нет надлежащего финансирования от партнеров.

Социальные выплаты на детей

С ростом прожиточного минимума увеличится выплата на детей. Так, например, денежный эквивалент беби-бокса с января составит 7689 грн.

Пособие по беременности и родам для неработающих женщин, зарегистрированных в центре занятости, в 2024 году составит 757 грн.

Максимальный размер пособия одиноким матерям: