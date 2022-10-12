В Украине снизилась цена на популярный овощ: сколько он стоит
В Украине за последнюю неделю снизилась цена на морковь. По словам участников рынка, крайне невысокие темпы сбыта, а также сезонное увеличение поставок моркови из хозяйств, стали основными причинами снижения цены овоща.
Об этом сообщают аналитики EastFruit.
Сколько сейчас стоит морковь
Украинские фермеры пытаются продать морковь оптом по 12-16 грн/кг ($0,09-0,14/кг), что в среднем на 28% дешевле, чем в конце прошлой рабочей недели.
На данный момент производители реализовывают морковь не очень высокого качества, которая не подлежит длительному хранению. А это очень влияет на ее цену.
К слову, улучшение погодных условий позволило фермерам возобновить уборочные работы.
Поэтому предложение моркови на рынке продолжает расти, а вот качественные характеристики данных корнеплодов не всегда устраивают покупателей, что в свою очередь является еще одним факторам снижения отпускных цен в сегменте.
При этом, отпускные цены на морковь в Украине на сегодняшний день все же в среднем в 2,6 раза выше, чем в аналогичный период прошлого года.
Так, в украинских магазинах за морковь просят от 23 гривен за килограмм.
Что будет с ценами дальше
По словам ключевых игроков рынка, отпускные цены в данном сегменте будут снижаться до наступления заморозков, после чего они станут стабильными.
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