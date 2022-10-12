В Україні знизилася ціна на популярний овоч: скільки він коштує
В Україні за останній тиждень знизилася ціна на моркву. За словами учасників ринку, вкрай невисокі темпи збуту, а також сезонне збільшення постачання моркви з господарств стали основними причинами зниження ціни овочів.
Про це повідомляють аналітики EastFruit.
Скільки зараз коштує морква
Українські фермери намагаються продати моркву оптом за 12-16 грн/кг ($0,09-0,14/кг), що в середньому на 28% дешевше, ніж наприкінці минулого робочого тижня.
На даний момент виробники реалізовують моркву не дуже високої якості, яка не підлягає тривалому зберіганню. А це дуже впливає на її ціну.
До речі, покращення погодних умов дозволило фермерам відновити збиральні роботи.
Тому пропозиція моркви на ринку продовжує зростати, а ось якісні характеристики даних коренеплодів не завжди влаштовують покупців, що є ще одним фактором зниження відпускних цін у сегменті.
При цьому відпускні ціни на моркву в Україні на сьогодні все ж таки в середньому в 2,6 рази вищі, ніж в аналогічний період минулого року.
Так, в українських магазинах за моркву просять від 23 гривень за кілограм.
Що буде з цінами далі
За словами ключових гравців ринку, відпускні ціни в даному сегменті знижуватимуться до настання заморозків, після чого вони стануть стабільними.
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