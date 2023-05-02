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В Украине снизилась цена на популярный продукт: сколько сейчас стоит

Новина українською →
Вторник 02 мая 2023 10:36
В Украине снизилась цена на популярный продукт: сколько сейчас стоит Цены на макароны снизились (freepik)
Автор: Татьяна Самарук

В Украине снизились цены на макаронные изделия. Средняя стоимость макарон перья сейчас составляет 28,72 грн/кг, тогда как в апреле цена составляла 30 грн.

Об этом говорится на сайте "Минфин".

Какие цены

В популярных украинских супермаркетах макароны перья продают за:

  • Novus - 27,39 грн/кг;
  • Varus - 27,4 грн/кг;
  • Metro - 26,9 грн/кг;
  • Auchan - 33,2 грн/кг.

В Украине снизилась цена на популярный продукт: сколько сейчас стоитЦены на макароны перья (скриншот)

Также снизились цены и на вермишель длинную. Средняя стоимость выросла с 28,39 грн/кг до 26,9 грн/кг.

Вермишель короткая подешевела почти незаметно. Стоимость снизилась всего на 4 коп./кг, до 30,4 грн. Сейчас цены таковы:

  • Novus - 28,69 грн/кг;
  • Auchan - 32,1 грн/кг.

В Украине снизилась цена на популярный продукт: сколько сейчас стоит

Цены на вермишель в Украине (скриншот)

Что с ценами на гречку и рис

По состоянию на 2 мая, средние цены на крупы таковы:

  • гречка - 53,43 грн/кг;
  • пшено - 30,73 грн/кг;
  • рис длинный - 86,40 грн/кг;
  • рис круглый - 79,07 грн/кг;
  • мука пшеничная - 22,20 грн/кг;
  • сахар кристаллический - 33,27 грн/кг.

Раньше мы сообщали, как часто можно есть макароны, чтобы не навредить фигуре.

Также мы писали, как экономить на продуктах, если у вас большая семья.

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Цены на продукты крупа макароны