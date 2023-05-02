В Украине снизилась цена на популярный продукт: сколько сейчас стоит
Цены на макароны снизились (freepik)
В Украине снизились цены на макаронные изделия. Средняя стоимость макарон перья сейчас составляет 28,72 грн/кг, тогда как в апреле цена составляла 30 грн.
Об этом говорится на сайте "Минфин".
Какие цены
В популярных украинских супермаркетах макароны перья продают за:
- Novus - 27,39 грн/кг;
- Varus - 27,4 грн/кг;
- Metro - 26,9 грн/кг;
- Auchan - 33,2 грн/кг.
Цены на макароны перья (скриншот)
Также снизились цены и на вермишель длинную. Средняя стоимость выросла с 28,39 грн/кг до 26,9 грн/кг.
Вермишель короткая подешевела почти незаметно. Стоимость снизилась всего на 4 коп./кг, до 30,4 грн. Сейчас цены таковы:
- Novus - 28,69 грн/кг;
- Auchan - 32,1 грн/кг.
Цены на вермишель в Украине (скриншот)
Что с ценами на гречку и рис
По состоянию на 2 мая, средние цены на крупы таковы:
- гречка - 53,43 грн/кг;
- пшено - 30,73 грн/кг;
- рис длинный - 86,40 грн/кг;
- рис круглый - 79,07 грн/кг;
- мука пшеничная - 22,20 грн/кг;
- сахар кристаллический - 33,27 грн/кг.
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