В Украине снизилась цена на популярный продукт: сколько сейчас стоит

В Украине снизились цены на макаронные изделия. Средняя стоимость макарон перья сейчас составляет 28,72 грн/кг, тогда как в апреле цена составляла 30 грн.

Об этом говорится на сайте " Минфин ".

По состоянию на 2 мая, средние цены на крупы таковы:

Вермишель короткая подешевела почти незаметно. Стоимость снизилась всего на 4 коп./кг, до 30,4 грн. Сейчас цены таковы:

Также снизились цены и на вермишель длинную. Средняя стоимость выросла с 28,39 грн/кг до 26,9 грн/кг.

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