В Україні знизилась ціна на популярний продукт: скільки зараз коштує

В Україні знизились ціни на макаронні вироби. Середня вартість макаронів пір'я зараз становить 28,72 грн/кг, тоді як у квітні ціна складала 30 грн.

Про це йдеться на сайті " Мінфін ".

Які ціни

В популярних українських супермаркетах макарони пір'я продають за:

Novus - 27,39 грн/кг;

Varus - 27,4 грн/кг;

Metro - 26,9 грн/кг;

Auchan - 33,2 грн/кг.

Ціни на макарони пір'я (скриншот)

Також знизилися ціни й на вермішель довгу. Середня вартість зросла з 28,39 грн/кг до 26,9 грн/кг.

Вермішель коротка подешевшала майже непомітно. Вартість знизилась лише на 4 коп./кг, до 30,4 грн. Зараз ціни такі:

Novus - 28,69 грн/кг;

Auchan - 32,1 грн/кг.

Ціни на вермішель в Україні (скриншот)

Що з цінами на гречку та рис

Станом на 2 травня, середні ціни на крупи такі: