В Україні знизилась ціна на популярний продукт: скільки зараз коштує
Ціни на макарони знизились (freepik)
В Україні знизились ціни на макаронні вироби. Середня вартість макаронів пір'я зараз становить 28,72 грн/кг, тоді як у квітні ціна складала 30 грн.
Про це йдеться на сайті "Мінфін".
Які ціни
В популярних українських супермаркетах макарони пір'я продають за:
- Novus - 27,39 грн/кг;
- Varus - 27,4 грн/кг;
- Metro - 26,9 грн/кг;
- Auchan - 33,2 грн/кг.
Ціни на макарони пір'я (скриншот)
Також знизилися ціни й на вермішель довгу. Середня вартість зросла з 28,39 грн/кг до 26,9 грн/кг.
Вермішель коротка подешевшала майже непомітно. Вартість знизилась лише на 4 коп./кг, до 30,4 грн. Зараз ціни такі:
- Novus - 28,69 грн/кг;
- Auchan - 32,1 грн/кг.
Ціни на вермішель в Україні (скриншот)
Що з цінами на гречку та рис
Станом на 2 травня, середні ціни на крупи такі:
- гречка - 53,43 грн/кг;
- пшоно - 30,73 грн/кг;
- рис довгий - 86,40 грн/кг;
- рис круглий - 79,07 грн/кг;
- борошно пшеничне - 22,20 грн/кг;
- цукор кристалічний - 33,27 грн/кг.
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