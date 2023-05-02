ua ru
Вт, 02 травня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

В Україні знизилась ціна на популярний продукт: скільки зараз коштує

Новость на русском →
Вівторок 02 травня 2023 10:36
В Україні знизилась ціна на популярний продукт: скільки зараз коштує Ціни на макарони знизились (freepik)
Автор: Тетяна Самарук

В Україні знизились ціни на макаронні вироби. Середня вартість макаронів пір'я зараз становить 28,72 грн/кг, тоді як у квітні ціна складала 30 грн.

Про це йдеться на сайті "Мінфін".

Які ціни

В популярних українських супермаркетах макарони пір'я продають за:

  • Novus - 27,39 грн/кг;
  • Varus - 27,4 грн/кг;
  • Metro - 26,9 грн/кг;
  • Auchan - 33,2 грн/кг.

В Україні знизилась ціна на популярний продукт: скільки зараз коштуєЦіни на макарони пір'я (скриншот)

Також знизилися ціни й на вермішель довгу. Середня вартість зросла з 28,39 грн/кг до 26,9 грн/кг.

Вермішель коротка подешевшала майже непомітно. Вартість знизилась лише на 4 коп./кг, до 30,4 грн. Зараз ціни такі:

  • Novus - 28,69 грн/кг;
  • Auchan - 32,1 грн/кг.

В Україні знизилась ціна на популярний продукт: скільки зараз коштує

Ціни на вермішель в Україні (скриншот)

Що з цінами на гречку та рис

Станом на 2 травня, середні ціни на крупи такі:

  • гречка - 53,43 грн/кг;
  • пшоно - 30,73 грн/кг;
  • рис довгий - 86,40 грн/кг;
  • рис круглий - 79,07 грн/кг;
  • борошно пшеничне - 22,20 грн/кг;
  • цукор кристалічний - 33,27 грн/кг.

Раніше ми повідомляли, як часто можна їсти макарони, щоб не нашкодити фігурі.

Також ми писали, як заощаджувати на продуктах, якщо у вас велика сім'я.

Читайте РБК-Україна в Google News
Ціни на продукти крупа макароны