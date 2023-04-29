ua ru
Сб, 29 апреля News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Вот как часто можно есть макароны, чтобы не навредить фигуре

Новина українською →
Суббота 29 апреля 2023 16:35
Вот как часто можно есть макароны, чтобы не навредить фигуре Как часто рекомендуется есть макароны (freepik)
Автор: Татьяна Самарук

Макароны очень питательны и содержат много клетчатки, но способствуют набору лишнего веса. Следует знать, какие сорта полезны, и как часто их можно есть.

Об этом сообщила психолог расстройства пищевого поведения Юлия Клирик в Instagram.

На что обратить внимание

Еще в магазине эксперт советует обратить внимание именно на вид муки. Нужно выбирать муку из твердых сортов пшеницы или дурум ("durum") с пометкой А.

Такие макаронные изделия обладают низким гликемическим индексом, богатыми клетчаткой, витаминами и минералами. На упаковках макарон, которые были экспортированы из Италии, обычно пишут: "Semola di grano duro", "Farina di grano duro", "Semola di frumento duro".

К тому же важно и количество белка. Содержимое должно быть не менее 12 г на 100 г макарон. В общем, чем больше, тем лучше.

Также, чтобы разнообразить свой рацион, выбирайте разные виды макарон. Кроме макарон из пшеницы, есть следующие виды:

  • гороховые;
  • чечевичные;
  • с киноа;
  • из пшена;
  • гречневые;
  • рисовые.

К тому же можно покупать с разными вкусами, например, шпинатные.

С чем есть

По словам эксперта, лучше всего есть макароны из:

  • С овощами - лучшее сочетание. Спагетти можно подавать с помидорами, тушеными цукини, отварной брокколи;
  • С грибами - вкусно, но может быть сложно для пищеварительной системы;
  • С морепродуктами - особенно с креветками, устрицами или мидиями;
  • С творогом.

Как часто можно есть

Для лучшего вкуса можно смешать макароны с оливковым маслом, посыпать зеленью и чесноком.

Важно отказаться от магазинных соусов с содержанием сахара.

Лучше всего готовить макаронные блюда не чаще 1-2 раз в неделю (на обед). Варить их следует по типу "альденте, то есть со слегка недоваренной серединой

Ранее мы сообщали, что произойдет с организмом, если есть сырую Мивину.

Также мы писали, почему нельзя варить спагетти перед варкой.

Читайте РБК-Украина в Google News
ъжа макароны