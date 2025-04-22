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Самую старую писанку в мире нашли во Львове: где хранится и как выглядит этот 500-летний клад

Вторник 22 апреля 2025 19:00
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Самую старую писанку в мире нашли во Львове: где хранится и как выглядит этот 500-летний клад Во Львове нашли писанку, которой более 500 лет (иллюстративное фото: freepik.com)
Автор: Анна Шиканова

Писанки - это давняя традиция украинского народа, которая своими корнями уходит в глубину средних веков. Археологических свидетельств о писанках немного, потому что яичная скорлупа очень хрупкая. Однако ученые нашли писанку, которой более 500 лет.

Как выглядит самая старая писанка в мире и где она сейчас хранится, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Live Science.

В 2013 году строители во время ремонта дома во Львове наткнулись на средневековый колодец. Этот колодец сначала использовался для сбора грунтовых вод, а после Великого пожара в 1527 году, который уничтожил большую часть города, колодец стал выгребной ямой.

В толстом слое древесного угля была найдена керамическая посуда, мелкая утварь, кожаные, деревянные и металлические предметы. А еще - старинная писанка. Археологи предполагают, что все вещи могли попасть в колодец после пожара, когда город очищали от грязи.

На удивление писанка сохранилась почти неповрежденной - потеряно только 2 квадратных сантиметра ее поверхности.Самую старую писанку в мире нашли во Львове: где хранится и как выглядит этот 500-летний кладСтаринная 500-летняя писанка, которую нашли во Львове (фото: ras.gov.ua)

По традициям, украинские писанки создаются с помощью восковой техники - на поверхность яйца наносится узор, а после - начинается покраска. Воск затем удаляют и открывается неокрашенная поверхность, которая завершает узор.

Кроме писанок на обычных яйцах, рисунки делали также на керамических яйцах, шариках и деревянных яйцах. И это искусство существует уже не одно столетие. Ранее археологи нашли керамические крашанки в Украине, датированные XII веком, что подтверждает, насколько эта традиция древняя.

В некоторых исследованиях указывается, что обычай украшать яйца появилась еще несколько тысячелетий назад, в каменном веке в культуре Кукутень-Триполье в Центральной Европе. Христианство тогда еще не было, поэтому, вероятно, яйцо с рисунком было в язычестве символом природы и возрождения.

500-летнюю писанку сначала передали для исследования, а после завершения это сокровище передали в Музей писанковой росписи в городе Коломыя. Была также сделана копия на утином яйце, которая сейчас хранится и экспонируется во Львовском иторическом музее.

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писанки археологические раскопки История Украины
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