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В Украине будут проверять переселенцев по получению неправомерной помощи

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Украина, Среда 15 марта 2023 13:53
В Украине будут проверять переселенцев по получению неправомерной помощи Фото: Ирина Верещук (facebook com vereshchuk ukraine)
Автор: РБК-Украина

При наличии подозрений по поводу неправомерного получения помощи внутренне перемещенных лиц будут проверять социальные службы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины .

На совещании под председательством вице-премьер-министра Ирины Верещук отметили, что проверки внутренних переселенцев относительно их фактического присутствия на заявленном месте должны проходить только при подозрении о неправомерном получении помощи ВПЛ.

Территориальные органы социальных служб должны заранее предупреждать внутренних переселенцев о посещении их с целью проверки.

"Мы не можем допустить ни одной дискриминации внутренних переселенцев. Людей должны предупреждать. Они не обязаны 24/7 находиться дома, чтобы не потерять денежную помощь от государства, которое им очень необходимо", - отметила Верещук.

Напомним, что статус ВПЛ можно потерять при условии переезда за границу, возвращения на место постоянного проживания или если своевременно не сообщить об изменении фактического места жительства.

Ранее сообщалось, что в Украине могут изменить условия выплат переселенцам.

Напомним, в Украине открыли еще два шелтера для переселенцев .

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