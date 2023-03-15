В Украине будут проверять переселенцев по получению неправомерной помощи

При наличии подозрений по поводу неправомерного получения помощи внутренне перемещенных лиц будут проверять социальные службы.

На совещании под председательством вице-премьер-министра Ирины Верещук отметили, что проверки внутренних переселенцев относительно их фактического присутствия на заявленном месте должны проходить только при подозрении о неправомерном получении помощи ВПЛ.

Территориальные органы социальных служб должны заранее предупреждать внутренних переселенцев о посещении их с целью проверки.

"Мы не можем допустить ни одной дискриминации внутренних переселенцев. Людей должны предупреждать. Они не обязаны 24/7 находиться дома, чтобы не потерять денежную помощь от государства, которое им очень необходимо", - отметила Верещук.

Напомним, что статус ВПЛ можно потерять при условии переезда за границу, возвращения на место постоянного проживания или если своевременно не сообщить об изменении фактического места жительства.