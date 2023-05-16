Украинцы получат автоматические доплаты к субсидиям летом: кто может на них рассчитывать

Обычно субсидии на период лета в Украине назначаются автоматически. Однако тем, кто может подпадать под категорию повышения, необходимо соответствовать нескольким требованиям.

О них рассказали на сайте Министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий.

Сколько составляет начисление

Средний размер субсидий в Украине в 2023 году составляет 1700-1800 грн в месяц. Однако те граждане, которые отвечают определенным требованиям, могут получить доплату в размере 350-400 гривен на период неотапливаемого сезона.

Следует отметить, что на время отопительного сезона размер доплаты составляет примерно 1 500 гривен.

Кто может рассчитывать на поддержку

Пенсионный фонд автоматически назначит жилищные субсидии на неотапливаемый период для большинства домохозяйств, получавших субсидию в предыдущем отопительном сезоне. Это возможно при условии, если не изменились данные об имущественном положении или составе семьи.

Кроме того, автоматически будут переназначены жилищные субсидии ВПЛ, получающие их по адресу регистрации.

Если человек со статусом ВПЛ планирует оформить субсидию по адресу, отличному от места регистрации, он должен обратиться в Пенсионный фонд Украины и подать соответствующее заявление и декларацию о доходах.

В каком случае могут назначить субсидию

Субсидию могут назначить только в том случае, когда доход семьи не способен возместить суммы в квитанциях за коммунальные услуги. Если плата за "коммуналку! превышает 15% дохода всех членов семьи, вы можете рассчитывать на получение субсидии.

Чем меньший доход получает семья, тем большую сумму предоставляет государство.

Если помощь назначают с начала неотапливаемого сезона, то учитывают средний совокупный доход за месяц третьего и четвертого кварталов предыдущего календарного года.