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Свинина за месяц подорожала на 20%. Что будет с ценами дальше

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Украина, Понедельник 01 мая 2023 13:31
Свинина за месяц подорожала на 20%. Что будет с ценами дальше Фото: цены на свинину в Украине выросли на 20% (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Закупочные цены на свинину в живом весе не менялись в начале 2023 года, но апреле выросли боле чем на 20%. Ожидается сохранение цен на текущем уровне.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу агрохолдинга KSG Agro.

По данным пресс-службы, если в первом квартале средняя цена свиней убойных кондиций составляла 67,76 грн/кг, то уже в апреле достигла 79,95 грн/кг, а в последнюю неделю - 83,06 грн/кг.

"После ценового затишья в первом квартале с началом весны мы наблюдали активность заготовителей, которые увеличивали закупки свинины, в том числе в ожидании повышенного спроса в предпасхальный период. В то же время предложение качественной кондиционной свинины в военный период было и остается сдержанным. Результатом стало повышение закупочных цен", - заявил глава Совета директоров KSG Agro Сергей Касьянов.

По его словами, "сейчас сохраняется уровень предложения, который ниже спроса на свинину. При этом отечественные производители свинины не могут полностью удовлетворить спрос, поскольку во время предпасхальной активности заготовителей максимально распродавали свинину в живом весе, а некоторые продавали свиней даже раньше плановых сроков, то есть с меньшим весом".

По мнению Касьянова, в ближайшей перспективе цены на свинину в живом весе будут находиться в коридоре 75-85 грн/кг.

По данным ассоциации "Свиноводы Украины" (АСУ) средняя цена закупки свиней убойных кондиций в январе-марте 2023 составила 67,76 грн/кг, что на 0,6% ниже, чем в четвертом квартале 2022-го.

Напомним, БУ значительно улучшил прогноз по инфляции. НБУ прогнозирует, что рост потребительских цен к концу 2023 года составит 14,8%. В январе НБУ ожидал инфляцию на уровне 18,7%.

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