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Цены на продукты в Украине: что подешевело за последний месяц

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Украина, Среда 10 мая 2023 15:45
Цены на продукты в Украине: что подешевело за последний месяц Фото: продукты начали дешеветь (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

Средние цены на продукты питания в апреле 2023 года по сравнению с мартом выросли на 0,3%. Продуктовая инфляция резко замедлилась, а на отдельные продукты цены снизились.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Государственную службу статистики (Госстат).

По данным статистического ведомства, среди продуктов больше всего подорожали мясо и мясопродукты - на 3,3%.

Рыба и рыбопродукты подорожали на 0,5%, хлеб на 0,3%, овощи на 0,3%, макаронные изделия на 0,2%.

Цены на хлеб и хлебопродукты и масло не изменились.

В то же время яйца подешевели на 8,7%, подсолнечное масло на 1,6%, фрукты на 0,4%, молоко на 0,8%, сахар на 0,3%, сыр и творог на 0,1%.

Цены на продукты в Украине: что подешевело за последний месяц

Потребительские цены в Украине в апреле 2023 года по сравнению с апрелем прошлого года выросли на 17,9%.

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Государственная служба статистики Цены на продукты
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