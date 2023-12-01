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В Украине взлетел в цене популярный продукт, без которого не обходится никто

Фото: В Украине подорожало молоко (Getty Images)
Автор: Людмила Жукова

В Украине за последнее время увеличилась стоимость молока.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Ассоциацию производителей молока.

Почему растет цена молока

Средняя закупочная цена молока экстра сорта на 25 ноября составила 14,30 грн/кг без НДС, что на 73 коп. больше, чем месяц назад.

Высший сорт в среднем стоит 13,80 грн/кг без НДС. За последний месяц цена на него выросла на 73 коп.

Цена на молоко первого сорта составила 13,15 грн/кг без НДС и увеличилась на 23 коп. по сравнению с результатами предварительного мониторинга.

Соответственно, средневзвешенная цена трех сортов составила 13,92 грн/кг без НДС и увеличилась на 56 коп.

Аналитик АВМ Георгий Кухалейшвили прогнозирует, что в течение последнего месяца украинские сыровары и производители свежей молочной продукции испытывали нехватку сырья и ввиду активного спроса на молочку со стороны населения были вынуждены вновь поднять закупочные цены.

"Однако в ближайшей перспективе сдерживать рост цен на молоко-сырье может продолжающаяся забастовка польских перевозчиков… Из-за забастовки на участках государственной границы растут очереди из грузовиков, и это мешает экспорту аграрной продукции. Поскольку определенное количество молочной продукции может остаться в Украине, эти излишки могут в дальнейшем сдерживать рост цен на сырое молоко", - сообщил он.

Цена молока в Украине

Отметим, что сейчас цена на молоко среднего сегмента стартует от 27.99 гривен за упаковку.

Цена молока в Украине (Скриншот)

Напомним, что в Украине подорожал овощ, который покупает каждая семья.

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