В Украине подорожал овощ, который покупает каждая семья

В Украине за эту неделю подорожала белокочанная капуста.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на East Fruit.

Причины удорожания капусты

Производители повысили цены на овощи за счет заметного сокращения предложения белокочанной капусты из мелких хозяйств, которые вели продажи сразу с поля из-за нехватки собственных складов.

Так, цены на качественную капусту находятся в диапазоне 7-10 грн/кг, что в среднем на 20% дороже, чем неделей ранее.

При этом предложение этой продукции довольно ограничено, поскольку многие хозяйства предпочитают не спешить с продажами, поскольку не исключают, что в ближайшие недели цены на эту продукцию могут и дальше расти.

"В то же время, оптовые компании проявляют достаточно высокую заинтересованность в закупке капусты и готовы повышать закупочные цены", - говорят аналитики.

Кстати, стоимость капусты в Украине уже в среднем на 13% выше, чем в конце ноября прошлого года.

При этом большинство ключевых игроков рынка не исключают дальнейшего подорожания этой продукции, если погодные условия в ближайшее время не нормализуются.

Сколько сейчас стоит капуста

Так, в украинских супермаркетах цены на белокочанную капусту стартуют от 8 гривен за килограмм. Такая цена на овощ есть, например, у "Сильпо".

Цены на капусту в Украине (Скриншот)