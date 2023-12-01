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В Україні злетів у ціні популярний продукт, без якого не обходиться ніхто

Фото: В Україні подорожчало молоко (Getty Images)
Автор: Людмила Жукова

В Україні останнім часом збільшилася вартість молока.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) із посиланням на Асоціацію виробників молока.

Чому зростає ціна молока

Середня закупівельна ціна молока екстра сорту на 25 листопада становила 14,30 грн/кг без ПДВ, що на 73 коп. більше, ніж місяць тому.

Найвищий сорт у середньому коштує 13,80 грн/кг без ПДВ. За останній місяць ціна на нього зросла на 73 коп.

Ціна на молоко першого ґатунку склала 13,15 грн/кг без ПДВ та збільшилася на 23 коп. в порівнянні з результатами попереднього моніторингу.

Відповідно, середньозважена ціна трьох сортів склала 13,92 грн/кг без ПДВ та збільшилась на 56 коп.

Аналітик АВМ Георгій Кухалейшвілі прогнозує, що протягом останнього місяця українські сировари та виробники свіжої молочної продукції зазнавали нестачі сировини й через активний попит на молочку з боку населення були змушені знову підняти закупівельні ціни.

"Однак у найближчій перспективі стримувати зростання цін на молоко-сировину може тривати страйк польських перевізників... Через страйк на ділянках державного кордону зростають черги з вантажівок, і це заважає експорту аграрної продукції. Оскільки певна кількість молочної продукції може залишитися в Україні, ці надлишки можуть надалі стримувати зростання цін на сире молоко", – повідомив він.

Ціна молока в Україні

Зазначимо, що зараз ціна на молоко середнього сегменту стартує від 27,99 гривень за упаковку.

Ціна молока в Україні (Скриншот)

Нагадаємо, що в Україні подорожчав овоч, який купує кожна родина.

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