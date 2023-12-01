В Україні злетів у ціні популярний продукт, без якого не обходиться ніхто

В Україні останнім часом збільшилася вартість молока.
Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) із посиланням на Асоціацію виробників молока.
Середня закупівельна ціна молока екстра сорту на 25 листопада становила 14,30 грн/кг без ПДВ, що на 73 коп. більше, ніж місяць тому.
Найвищий сорт у середньому коштує 13,80 грн/кг без ПДВ. За останній місяць ціна на нього зросла на 73 коп.
Ціна на молоко першого ґатунку склала 13,15 грн/кг без ПДВ та збільшилася на 23 коп. в порівнянні з результатами попереднього моніторингу.
Відповідно, середньозважена ціна трьох сортів склала 13,92 грн/кг без ПДВ та збільшилась на 56 коп.
Аналітик АВМ Георгій Кухалейшвілі прогнозує, що протягом останнього місяця українські сировари та виробники свіжої молочної продукції зазнавали нестачі сировини й через активний попит на молочку з боку населення були змушені знову підняти закупівельні ціни.
"Однак у найближчій перспективі стримувати зростання цін на молоко-сировину може тривати страйк польських перевізників... Через страйк на ділянках державного кордону зростають черги з вантажівок, і це заважає експорту аграрної продукції. Оскільки певна кількість молочної продукції може залишитися в Україні, ці надлишки можуть надалі стримувати зростання цін на сире молоко", – повідомив він.
Зазначимо, що зараз ціна на молоко середнього сегменту стартує від 27,99 гривень за упаковку.
Ціна молока в Україні (Скриншот)
Нагадаємо, що в Україні подорожчав овоч, який купує кожна родина.
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