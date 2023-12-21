В Украине увеличат стипендии для студентов, но будут предоставлять не всем: кто будет получать

Что будет со стипендиями

По мнению замглавы МОН, студенты не могут жить на ту сумму стипендий, которую получают. Сейчас она составляет примерно 1 700 гривен, а с 2024 года - 2 000. В таком случае стипендия является скорее бонусом, чем реальной поддержкой.

Однако на самом деле бонус - это не первоочередная функция студенческой стипендии.

Винницкий также добавил, что стоимость проживания в общежитиях привязана к размеру стипендий. Именно этот фактор влияет на ужасное состояние университетских общежитий.

В МОН планируют не только повысить стипендии, но и предоставлять их только определенной категории студентов.

"Стипендии будут оставаться у тех, кого государство заказывает и кому покрывает 100% их обучения, кто согласится на первое гарантированное место работы и нуждается в этой стипендии. К тому же она будет увеличена до каких-то нормальных сумм, на которые можно выжить", - сказал Винницкий.

Какие стипендии в Украине сейчас

Стипендия студентов заведений высшего образования