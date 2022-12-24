В Украине запускают новогодний ретро-поезд: куда он будет ездить

Когда будет ходить сказочный поезд

Так, 24, 25, 31 декабря, 1, 7 и 8 января — в Киеве будет курсировать празднично-экскурсионный паровоз, который подарит всем незабываемые эмоции.



На вокзале пассажиров встретят сказочные помощники святого Николая, а в вагонах воспитанники Киевской детской железной дороги проведут интересную экскурсию по истории Киева.

Интересно, что в составе поезда будет два старинных паровоза 1954 года и пять пассажирских вагонов с местами для сидения, среди которых вагон-буфет.

Отправление поезда в 12.34 с первой платформы Центрального железнодорожного вокзала. Путешествие будет длиться чуть больше 60 минут.

В Киеве будет ходить ретро-поезд (фото: facebook.com/Ukrzaliznytsia)

Где купить билеты

Билеты уже в продаже на сайте booking.uz.gov.ua (по запросу Киев-Пассажирский - Киев-Сказочный, поезд №894/893) и в кассах вокзалов. Стоимость взрослого билета стартует от 138 грн, детского – от 104 грн.



В случае объявления воздушной тревоги до отправления поезда из ст. Киев-Пассажирский рейс откладывается до 14:00. Если отбой воздушной тревоги не будет объявлен до 14:00, пассажирам будет предложено сдать билеты и прийти в другой день.