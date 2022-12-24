В Україні запускають новорічний ретро-поїзд: куди він їздитиме

Коли ходитиме казковий потяг

Так, 24, 25, 31 грудня, 1, 7 та 8 січня — у Києві курсуватиме святково-екскурсійний паровоз, який подарує всім незабутні емоції.



На вокзалі пасажирів зустрінуть казкові помічники святого Миколая, а у вагонах вихованці Київської дитячої залізниці проведуть цікаву екскурсію з історії Києва.

Цікаво, що у складі поїзда буде два старовинні паровози 1954 року та п'ять пасажирських вагонів із місцями для сидіння, серед яких вагон-буфет.

Відправлення поїзда о 12:34 з першої платформи Центрального залізничного вокзалу. Подорож триватиме трохи більше 60 хвилин.

У Києві ходитиме ретро-поїзд (фото: facebook.com/Ukrzaliznytsia)

Де купити квитки

Квитки вже у продажу на сайті booking.uz.gov.ua (на запит Київ-Пасажирський - Київ-Казковий, поїзд №894/893) та в касах вокзалів. Вартість дорослого квитка стартує від 138 грн., дитячого – від 104 грн.



У разі оголошення повітряної тривоги до відправлення поїзда зі ст. Київ-Пасажирський рейс відкладається до 14:00. Якщо відбій повітряної тривоги не буде оголошено до 14.00, пасажирам буде запропоновано здати квитки і прийти в інший день.