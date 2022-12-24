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В Україні запускають новорічний ретро-поїзд: куди він їздитиме

Укрзалізниця призначила ретро-поїзд (фото: facebook.com/Ukrzaliznytsia)
Автор: Людмила Жукова

Укрзалізниця підготувала на новорічні свята сюрприз. Так, у святкові дні призначено казковий ретро-потяг на паровозній тязі.

Про цю новину підприємство розповіло на сторінці у Facebook.

Коли ходитиме казковий потяг

Так, 24, 25, 31 грудня, 1, 7 та 8 січня — у Києві курсуватиме святково-екскурсійний паровоз, який подарує всім незабутні емоції.

На вокзалі пасажирів зустрінуть казкові помічники святого Миколая, а у вагонах вихованці Київської дитячої залізниці проведуть цікаву екскурсію з історії Києва.

Цікаво, що у складі поїзда буде два старовинні паровози 1954 року та п'ять пасажирських вагонів із місцями для сидіння, серед яких вагон-буфет.

Відправлення поїзда о 12:34 з першої платформи Центрального залізничного вокзалу. Подорож триватиме трохи більше 60 хвилин.

У Києві ходитиме ретро-поїзд (фото: facebook.com/Ukrzaliznytsia)

Де купити квитки

Квитки вже у продажу на сайті booking.uz.gov.ua (на запит Київ-Пасажирський - Київ-Казковий, поїзд №894/893) та в касах вокзалів. Вартість дорослого квитка стартує від 138 грн., дитячого – від 104 грн.

У разі оголошення повітряної тривоги до відправлення поїзда зі ст. Київ-Пасажирський рейс відкладається до 14:00. Якщо відбій повітряної тривоги не буде оголошено до 14.00, пасажирам буде запропоновано здати квитки і прийти в інший день.

Нагадаємо, що "Укрзалізниця" запустила ще один поїзд Київ – Кишинів.

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Укрзалізницяпотяг