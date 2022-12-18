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"Укрзализныця" запустила еще один поезд Киев - Кишинев: сообщение станет ежедневным

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Воскресенье 18 декабря 2022 12:31
"Укрзализныця" запустила еще один поезд Киев - Кишинев: сообщение станет ежедневным Фото: "Укрзализныця" запустила еще один поезд Киев - Кишинев (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Елизавета Драбкина

"Укрзализныця" запустила еще один поезд в популярном сообщении Киев - Кишинев. Теперь сообщение между столицами Украины и Молдовы станет ежедневным.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу УЗ.

Отмечается, что в первый рейс поезд №351/352 отправится из Киева 20 декабря, а из Кишинева - 21 декабря. Таким образом, он будет курсировать через день.

Поезд будет отправляться из Киева в 17:02 и прибывать в Кишинев в 10:38.

В обратном направлении поезд будет отправляться в 17:45 и прибывать в Киев в 11:48.

Поезд будет делать остановки на станциях: Козятин, Винница, Жмеринка, Бар, Копай, Котюжары, Вендичаны, Могилев-Подольский, Велчинец, Окница, Белец Ораш, Унгень.

Напомним, Украина возобновила железнодорожное сообщение со Словакией.

Кроме того, "Укрзализныця" возобновила поезд из Львова в Днепр.

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Укрзализныця Кишинев Молдова
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