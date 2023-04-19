В Киеве появится кладбище для домашних животных: где его разместят

В Киеве планируют построить официальное кладбище для домашних животных. Пока в столице существует только стихийное захоронение, однако в будущем это может измениться

"К сожалению, сегодня в Киеве не существует официального кладбища. Проходит процедура землеустройства для того, чтобы провести корректировку проекта и запустить городское кладбище для животных", - говорит эксперт.

Она отмечает, что будет не погребение в привычном для украинцев понимании, а кремация. На самом кладбище любимцам будут устанавливать мемориальные доски.

Будущее кладбище планируется разместить на улице Пуховская, 6 в Деснянском районе столицы.

Киевляне в большинстве своем поддерживают такую инициативу. Зато есть и те, кто считает строительство официального кладбища нецелесообразным.

"Я думаю, что оно не нужно, потому что портит общий интерьер вокруг дома. Но если нет другого места, то, наверное, пусть будет", - отметила одна из жительниц района.