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В Киеве появится кладбище для домашних животных: где его разместят

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Киев, Среда 19 апреля 2023 14:28
В Киеве появится кладбище для домашних животных: где его разместят Определен район, где появится кладбище для домашних животных в Киеве (фото: Getty Images)
Автор: Юлия Гаюк

В Киеве планируют построить официальное кладбище для домашних животных. Пока в столице существует только стихийное захоронение, однако в будущем это может измениться

Об этом сообщила исполняющая обязанности директора "Киевской городской больницы ветеринарной медицины" Наталья Мазур в эфире телеканала "Київ".

"К сожалению, сегодня в Киеве не существует официального кладбища. Проходит процедура землеустройства для того, чтобы провести корректировку проекта и запустить городское кладбище для животных", - говорит эксперт.

Она отмечает, что будет не погребение в привычном для украинцев понимании, а кремация. На самом кладбище любимцам будут устанавливать мемориальные доски.

Будущее кладбище планируется разместить на улице Пуховская, 6 в Деснянском районе столицы.

Киевляне в большинстве своем поддерживают такую инициативу. Зато есть и те, кто считает строительство официального кладбища нецелесообразным.

"Я думаю, что оно не нужно, потому что портит общий интерьер вокруг дома. Но если нет другого места, то, наверное, пусть будет", - отметила одна из жительниц района.

Раньше мы рассказывали, где в Киеве будет построено Национальное военное кладбище.

Сообщалось также о скандальной застройке, возводимой на месте исторического здания.

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