Как восстановить утраченные документы на автомобиль: инструкция
Утраченное или угнанное свидетельство о регистрации авто можно восстановить в любом сервисном центре МВД. Новый документ выдается сразу в день обращения.
Инструкцией, как восстановить утраченные документы на авто, делится РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на публикацию Главного сервисного центра МВД.
Как восстановить утраченные документы на автомобиль
Согласно постановлению Кабмина, для восстановления утраченного или угнанного свидетельства о регистрации транспортного средства необходимо обратиться в любой территориальный сервисный центр МВД.
Для восстановления документа требуются:
- паспорт
- идентификационный номер
- справка из полиции (если авто было похищено)
Если у вас нет паспорта гражданина Украины, сначала необходимо его восстановить, а затем обращаться в сервисный центр МВД.
Также отметим, что если у владельца авто нет паспорта Украины, он может предоставить один из следующих документов:
- вид на постоянное проживание
- вид на временное проживание
- удостоверение беженца
- удостоверение лица, нуждающегося в дополнительной защите
- удостоверение лица, которому предоставлена временная защита
В случае отсутствия в указанных документах сведений о зарегистрированном месте жительства внутренне перемещенные лица дополнительно подают справку о взятии на учет внутренне перемещенного лица, у которого указано фактическое место жительства, или предъявляют его отображение в электронной форме на Портале "Дія", в частности с использованием мобильного приложения.
Стоимость услуги составляет ориентировочно 605 грн - сюда входит цена самой услуги и бланка свидетельства. Новые документы выдают в день обращения в сервисный центр.
Контакты всех сервисных центров МВД можно узнать по этой ссылке.
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