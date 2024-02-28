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Как восстановить утраченные документы на автомобиль: инструкция

Среда 28 февраля 2024 07:26
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Как восстановить утраченные документы на автомобиль: инструкция Как восстановить свидетельство о регистрации авто (фото: Freepik)
Автор: Василина Копытко

Утраченное или угнанное свидетельство о регистрации авто можно восстановить в любом сервисном центре МВД. Новый документ выдается сразу в день обращения.

Инструкцией, как восстановить утраченные документы на авто, делится РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на публикацию Главного сервисного центра МВД.

Как восстановить утраченные документы на автомобиль

Согласно постановлению Кабмина, для восстановления утраченного или угнанного свидетельства о регистрации транспортного средства необходимо обратиться в любой территориальный сервисный центр МВД.

Для восстановления документа требуются:

  • паспорт
  • идентификационный номер
  • справка из полиции (если авто было похищено)

Если у вас нет паспорта гражданина Украины, сначала необходимо его восстановить, а затем обращаться в сервисный центр МВД.

Также отметим, что если у владельца авто нет паспорта Украины, он может предоставить один из следующих документов:

  • вид на постоянное проживание
  • вид на временное проживание
  • удостоверение беженца
  • удостоверение лица, нуждающегося в дополнительной защите
  • удостоверение лица, которому предоставлена временная защита

В случае отсутствия в указанных документах сведений о зарегистрированном месте жительства внутренне перемещенные лица дополнительно подают справку о взятии на учет внутренне перемещенного лица, у которого указано фактическое место жительства, или предъявляют его отображение в электронной форме на Портале "Дія", в частности с использованием мобильного приложения.

Стоимость услуги составляет ориентировочно 605 грн - сюда входит цена самой услуги и бланка свидетельства. Новые документы выдают в день обращения в сервисный центр.

Контакты всех сервисных центров МВД можно узнать по этой ссылке.

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