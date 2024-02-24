Украинским водителям хотят увеличить штрафы: что известно

В Верховной Раде зарегистрировали законопроект, который предусматривает ужесточение ответственности за нарушение некоторых правил дорожного движения и изменение подхода к фиксации превышения скорости.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на законопроект №11029.

Что нужно знать о новом законопроекте

Депутаты предлагают ужесточить ответственность водителям в сфере безопасности дорожного движения. В частности, взимать штраф в размере 100 не облагаемых налогом минимумов доходов граждан (1 700 грн) за использование шин, не соответствующих сезону.

В случае повторного нарушения сумма штрафа составит от 200 до 500 не облагаемых налогом минимумов (3 400 - 8 500 грн) с лишением права вождения авто от 3 до 6 месяцев.

Также новый законопроект предусматривает, что превышение средней скорости движения начнут определять путем разделения преодоленного автомобилем расстояния на время, потраченное им на проезд определенного участка дороги. Средней скоростью движения считается скорость, определяемая приборами контроля с функциями фото- и видеофиксации.

Отметим, что данный законопроект только подали в Верховную Раду. Чтобы он вступил в силу, он должен пройти два чтения и получить подпись президента. Также его могут отправить на доработку.

В каком случае можно получить штраф за номерной знак

Правоохранители призвали водителей обращать внимание на состояние номерных знаков своих авто, ведь в некоторых случаях пренебрежение этим может привести к штрафу.

"Закрытый, загрязненный, не освещенный или отсутствующий номерной знак на автомобиле - это нарушение ПДД", - говорят правоохранители.

За нарушение этих требований водителю грозит штраф в размере 1190 гривен. Обо всех случаях, когда могут оштрафовать за номерной знак, мы подробно рассказывали здесь.