В Украине в два раза упал спрос на ранее популярное мясо
В Украине в два раза упал спрос на индюшиное мясо. Из-за этого 80% потребителей покинули рынок.
Об этом в интервью журналу "Наше птахівництво" рассказал директор фермерского хозяйства "Пан Індик-1" Сергей Семенов.
По словам эксперта, индюшатина никогда не была социальным продуктом.
"А учитывая то, что большая часть населения, принадлежащего к среднему классу, то есть наши основные потребители, выехали за границу, ситуация на внутреннем рынке сейчас не лучшая", - сообщил Семенов.
Отмечается, что сейчас на рынке нет дефицита этого мяса, просто не всем оно по карману.
"Но потому, что в Украине не хватает индюшатины, потому что в первые месяцы войны не все производители этого вида мяса работали, мы умещаемся в такое наполнение рынка и идем в ногу со временем", - резюмировал эксперт.
Сколько сейчас стоит индейка
Отметим, что сейчас в украинских магазинах стоимость филе индюшатины стартует от 200 гривен за килограмм. За тушку этой птицы просят от 164 гривен за килограмм.
Напомним, что в Украине очень подорожал репчатый лук.
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