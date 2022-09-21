В Украине в два раза упал спрос на ранее популярное мясо

В Украине в два раза упал спрос на индюшиное мясо. Из-за этого 80% потребителей покинули рынок.

Об этом в интервью журналу "Наше птахівництво" рассказал директор фермерского хозяйства "Пан Індик-1" Сергей Семенов.

По словам эксперта, индюшатина никогда не была социальным продуктом.

"А учитывая то, что большая часть населения, принадлежащего к среднему классу, то есть наши основные потребители, выехали за границу, ситуация на внутреннем рынке сейчас не лучшая", - сообщил Семенов.

Отмечается, что сейчас на рынке нет дефицита этого мяса, просто не всем оно по карману.

"Но потому, что в Украине не хватает индюшатины, потому что в первые месяцы войны не все производители этого вида мяса работали, мы умещаемся в такое наполнение рынка и идем в ногу со временем", - резюмировал эксперт.

Сколько сейчас стоит индейка

Отметим, что сейчас в украинских магазинах стоимость филе индюшатины стартует от 200 гривен за килограмм. За тушку этой птицы просят от 164 гривен за килограмм.