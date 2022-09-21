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В Украине подорожал популярный овощ, который покупают все: сколько он сейчас стоит

Новина українською →
Среда 21 сентября 2022 09:28
В Украине подорожал популярный овощ, который покупают все: сколько он сейчас стоит Фото: В Украине подорожал лук (freepik.com)
Автор: Людмила Жукова

В Украине за последнюю неделю существенно подорожал лук.

Почему популярный овощ вырос в цене, рассказали в издании Agrotrend.

Почему подорожал лук?

Основной причиной является то, что фермеры из-за дождливой погоды столкнулись с проблемой уборки овоща с полей. Из-за этого сократилось предложение этой продукции.

Так, на сегодняшний день украинские фермеры готовы продавать оптом лук не дешевле 22-27 грн/кг ($0,60-0,74/кг), что в среднем на 10% дороже, чем на прошлой неделе.

По словам аналитиков, активно повышать отпускные цены на лук производителям удается в результате продолжающегося ажиотажного спроса на эту продукцию со стороны оптовых компаний, закупающих его для закладки на хранение.

Также отмечается, что в этом году урожай овоща меньше, чем в прошлом. Так произошло из-за сокращения площадей под данной культурой, что в свою очередь связано с оккупацией Херсонской области, которая была лидером по выращиванию лука.

Также снизилась урожайность лука из-за неблагоприятных погодных условий.

Сколько сейчас стоит лук

Сейчас оптовая цена на лук в Украине уже в среднем в 4,4 раза выше, чем во второй половине сентября 2021 года.

При этом многие игроки рынка уверены, что положительный ценовой тренд сохранится и дальше, поскольку многие фермеры, не имеющие собственных хранилищ, уже успели распродать значительную часть запасов лука.

Отметим, что цены в украинских супермаркетах за килограмм овоща стартуют от 30 гривен в зависимости от магазина.

Напомним, что стоимость "борщевого набора" в Украине взлетела до небес.

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