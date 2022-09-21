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В Україні вдвічі впав попит на раніше популярне м'ясо

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Середа 21 вересня 2022 14:56
В Україні вдвічі впав попит на раніше популярне м'ясо Фото: В Україні стали менше купувати індичату (Скріншот з відео)
Автор: Людмила Жукова

В Україні вдвічі впав попит на індиче м'ясо. Через це 80% споживачів залишили ринок.

Про це в інтерв'ю журналу "Наше птахівництво" розповів директор фермерського господарства "Пан Індик-1" Сергій Семенов.

За словами експерта, індичатина ніколи не була соціальним продуктом.

"А враховуючи те, що більша частина населення, яке належить до середнього класу, тобто наші основні споживачі, виїхали за кордон, ситуація на внутрішньому ринку зараз не найкраща", - повідомив Семенов.

Наголошується, що зараз на ринку немає дефіциту цього м'яса, просто не всім воно по кишені.

"Але тому, що в Україні не вистачає індичатини, тому що в перші місяці війни не всі виробники цього виду м'яса працювали, ми вміщуємось у таке наповнення ринку та йдемо в ногу з часом", - резюмував експерт.

Скільки зараз коштує індичка

Зазначимо, що зараз в українських магазинах вартість філе індичати стартує від 200 гривень за кілограм. За тушку цього птаха просять від 164 гривень за кілограм.

В Україні вдвічі впав попит на раніше популярне м'ясо

Нагадаємо, що в Україні дужеподорожчала цибуля.

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