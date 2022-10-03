В Украине цена на яйца взлетела до небес: эксперт назвала причины резкого подорожания

Сколько сейчас стоят яйца

На данный момент цена яиц высшей категории бьет все рекорды. За них в магазинах просят 60 гривен за десяток. Демократичные категории яиц покупатели сразу разбирают, поэтому у потребителей создается впечатление, что яйца подорожали в разы. Ведь еще летом десяток яиц можно было купить дешевле 30 грн.

Почему подорожали яйца

Эксперты не удивлены, что яйца подорожали осенью.

Как объясняет Светлана Литвин, цены на яйца имеют ярко выраженную сезонность из-за значительной доли домохозяйств в структуре производства (около 50%). То есть по мере сокращения светового дня и понижения температуры в Украине предложение от хозяйств населения уменьшается, а цена на яйца начинает расти.

"Как в мирные, так и в военные времена, на рынке яиц наблюдается сезонное колебание цен. С конца апреля по август цена уменьшается вместе с приходом на рынок продукции частных хозяйств, а с сентября по декабрь птицефабрики снова поднимают оптово-отпускные цены, что приводит к увеличению потребительских цен”, - рассказала Светлана Пашко, старшая научная сотрудница отдела ценообразования и аграрного рынка Национального научного центра "Институт аграрной экономики".

Какие факторы влияют на цены яиц

стоимость зерна

рост спроса на яйца в период новогодних и пасхальных праздников

сезонная плохая яйценоскость кур в осенне-зимний период.

Цены на яйца в 2022 году еще будут расти, и сейчас это не предел.

По прогнозам Светланы Литвин, дальше ожидается подорожание яиц еще на 10%, после чего последует ценовая стабилизация.

То есть в таком случае средняя розничная цена составит около 45 грн за десяток, а отборная продукция будет стоить около 70 грн за десяток.