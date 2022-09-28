В Украине заметили яйца по рекордной цене 70 гривен: где они продаются

В Украине стремительно растут цены на куриные яйца. Так, на Житнем рынке Житомира этот продукт замечен по рекордной цене. За десяток просят 70 гривен.

Эксперты объясняют рост цен уменьшением предложения и удорожанием стоимости кормов.

Цена на яйца растет

На рынке продавщица Валентина, торгующая домашними куриными яйцами, говорит, что цена на яйца существенно выросла, но при этом спрос не снизился.

По словам сотрудников рынка, домашние яйца - намного вкуснее.

“На фабриках куры не видят мира Божьего, а домашние – ходят на свободе и едят все, что нужно, поэтому яйца гораздо вкуснее. Люди мало дают им химии, преимущественно свеклу или картошку – дают свое. И пшеничку сейчас все выращивают, так что свои домашние яйца гораздо лучше”, – рассказала продавщица.

Сейчас яйца на рынке спокойно продают по 65 гривен за десяток. А вот цена на домашние достигла 70 гривен.

Десяток яиц из птицефабрик стоит на рынке от 45 до 57 гривен. Цена на них тоже выросла.

"Домашние – не проверенные, и мы не знаем, что мы можем купить, как кота в мешке. За 70 гривен много не купишь на пенсию. Я считаю, что они сейчас должны стоить 30 гривен", - считает покупатель Николай.

По словам продавцов, несмотря на цены, люди все равно покупают яйца.

Что будет с ценами дальше

Эксперты прогнозируют, что цены на яйца возрастут еще в два раза. Сейчас открылся экспорт и уменьшилось общее предложение яиц.

"Немного вырезали поголовье. Более дорогим стало содержание потому, что 70% стоимости яйца – это комбикорм. Комбикорм – это кукуруза, а она сейчас сильно пошла вверх в цене. Поэтому это все в некоторой степени провоцирует рост цен на яйца”, – объяснил эксперт по экономическим вопросам Олег Пендзин.