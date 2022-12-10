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В Украине существенно подешевела свинина: какая сейчас стоимость

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Суббота 10 декабря 2022 12:58
В Украине существенно подешевела свинина: какая сейчас стоимость Цены на мясо в Украине снизились (unsplash)
Автор: Татьяна Самарук

В Украине в магазинах и рынке снизилась стоимость свинины. В ноябре средняя цена составила 178,2 грн, что на 7,6 грн меньше, чем в октябре.

Об этом сообщили в ассоциации "Свинари Украины".

Почему снизилась стоимость

В целом, стоимость снизилась на 4%.

В частности, заметнее всего снизилась цена на несезонный ошейок: от 215,1 грн в первую неделю ноября до 197,1 грн в конце месяца. Чуть меньшее удешевление коснулось корейки, бедра и лопатки, которые в ноябре подешевели на 12,5-15 грн/кг.

Основной причиной уменьшения цен на охлажденную свинину является снижение закупочных цен на черенок свинины как под влиянием сезонных факторов, так и из-за новых обстоятельств военного времени.

Также на понижение цен влияют перебои с электропитанием.

Цены на мясо

По данным Минфин, по состоянию на 9 декабря, цены на мясо таковы:

  • говядина ребра - 147,48 грн/кг;
  • курятина бедро - 84,98 грн/кг;
  • курятина филе - 134,45 грн/кг;
  • свинина грудинка - 166,21 грн/кг;
  • свинные ребра - 161,21 грн/кг;
  • свинина шашлык - 180,93 грн/кг;
  • сало соленое - 261,63 грн/кг.

Ранее мы сообщали, какими будут цены на продукты зимой.

Также мы писали, что будет с ценами в Украине в следующем году.

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