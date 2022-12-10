В Україні суттєво здешевшала свинина: яка зараз вартість

В Україні в магазинах та на ринку знизилась вартість свинини. Протягом листопада середня ціна склала 178,2 грн, що на 7,6 грн менше, ніж у жовтні.

Про це повідомили в асоціації " Свинарі України ".

Чому знизилась вартість

Загалом вартість знизилась на 4%.

Зокрема, найпомітніше знизилася ціна на несезонний ошийок: від 215,1 грн у перший тиждень листопада до 197,1 грн у кінці місяця. Трохи менше здешевлення торкнулося корейки, стегна та лопатки, які упродовж листопада подешевшали на 12,5-15 грн/кг.

Основною причиною зменшення цін на охолоджену свинину є зниження закупівельних цін на живець свинини як під впливом сезонних чинників, так і через нові обставини воєнного часу.

Також на зниження цін впливають перебої з електроживленням.

Ціни на м'ясо

За даними Мінфін, станом на 9 грудня, ціни на м'ясо такі: