В Україні суттєво здешевшала свинина: яка зараз вартість
В Україні в магазинах та на ринку знизилась вартість свинини. Протягом листопада середня ціна склала 178,2 грн, що на 7,6 грн менше, ніж у жовтні.
Про це повідомили в асоціації "Свинарі України".
Чому знизилась вартість
Загалом вартість знизилась на 4%.
Зокрема, найпомітніше знизилася ціна на несезонний ошийок: від 215,1 грн у перший тиждень листопада до 197,1 грн у кінці місяця. Трохи менше здешевлення торкнулося корейки, стегна та лопатки, які упродовж листопада подешевшали на 12,5-15 грн/кг.
Основною причиною зменшення цін на охолоджену свинину є зниження закупівельних цін на живець свинини як під впливом сезонних чинників, так і через нові обставини воєнного часу.
Також на зниження цін впливають перебої з електроживленням.
Ціни на м'ясо
За даними Мінфін, станом на 9 грудня, ціни на м'ясо такі:
- яловичина ребра - 147,48 грн/кг;
- курятина стегно - 84,98 грн/кг;
- курятина філе - 134,45 грн/кг;
- свинина грудинка - 166,21 грн/кг;
- свинні ребра - 161,21 грн/кг;
- свинина шашлик - 180,93 грн/кг;
- сало солоне - 261,63 грн/кг.
Раніше ми повідомляли, якими будуть ціни на продукти взимку.
Також ми писали, що буде з цінами в Україні наступного року.