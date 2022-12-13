В Украину сунут морозы до -15: когда и где ждать холода и снега

В Укргидрометцентре прогнозируют значительное понижение температуры в Украине уже в ближайшие дни. Местами ожидают до 15 градусов ниже нуля.

Об этом сообщают на странице Укргидрометцентра в Facebook .

Какая будет погода в Украине в течение недели?

14 и 15 декабря существенных осадков не ожидается. Лишь в большинстве западных и северных областях возможен снег и местами вьюга. На юге будет дождь.

Температура ночью достигнет 4-10° мороза, а в западных областях готовьтесь до 15° мороза. Днем среды станет немного теплее - до 0-6° мороза.

Вторая половина недели снова будет радовать нас теплом. В четверг ждите на 3 градуса тепла максимум, а в южной части - до 7° тепла.

Обратите внимание: на дорогах будет гололедица, поэтому всем водителям и пешеходам следует быть осмотрительными на дорогах.

Несмотря на морозы, в ближайшие дни сильных осадков не будет (фото: Виталий Носач / РБК-Украина)

Как безопасно управлять?

Скорость

Нет конкретной цифры, которую следует поддерживать на спидометре во время опасной езды. Ваша скорость должна быть такой, чтобы при необходимости экстренной остановки вы могли ее сделать без проблем. Поэтому не превышайте деления, когда сделать это становится невозможно.

Свет

Другие водители должны видеть вас издалека, чтобы удачно маневрировать на дороге. Во время езды включите фары, особенно если у вас противотуманные. Однако не забывайте, что ваш свет не должен ослеплять других участников движения.

Проверьте исправность всех механизмов авто

В первую очередь осмотрите тормоза, ведь они самая главная составляющая поездок по скользкой дороге. Если до сих пор не заменили резину зимой, также сделайте это как можно быстрее, поскольку сезон начался уже давно.

Что говорят народные синоптики?

По словам Владимира Деркача, с середины декабря снова придет похолодание. Оно усилится к 20 декабря. Тогда в течение нескольких дней будет оттепель.

В последней декаде декабря пойдет снег, снова похолодает. К концу года наступит период сплошного минуса.

Все прогнозы народных синоптиков говорят, что декабрь будет самым теплым из всех зимних месяцев. Значительное снижение температуры и снегопадов следует ожидать в конце января и в феврале.

А вот по книге народного синоптика Леонида Горбаня, вторая половина декабря ожидается более теплой. В середине месяца возможна оттепель, мокрый снег.

Синоптик прогнозировал, что погода без морозов продержится до конца декабря, так что не факт, что 2023 год удастся встретить со снегом.

Большинство народных синоптиков прогнозируют холодную зиму (фото: Виталий Носач / РБК-Украина)